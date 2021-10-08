今年冬天特別慘？中國能源危機掀起全球缺糧等連鎖災難

綜合媒體報道，中國能源緊縮開始波及全球，傷害從日本豐田汽車(Toyota)、澳洲綿羊產業到紙箱製造。據報，全球航運業已經面臨供應壅塞的問題，延後了年底假期服飾和玩具的交付，恰逢中國能源出現問題，引發人們對食品雜貨物價大幅上漲的擔憂。

牛津經濟研究院(Oxford Economics)亞洲經濟學家Louis Kuijs表示，如果電力短缺和產業減產的情況持續，可能成為導致供應鏈問題的另一個因素，特別是當他們開始影響到出口商品的生產。

花旗編制的脆弱性指數(vulnerability index)表明，製造商和大宗商品出口商尤其面臨中國經濟疲軟的風險。同時台灣、南韓等鄰近地區，澳洲、智利這些金屬出口地也相對較敏感，容易受影響，德國等中國主要貿易夥伴也暴露在風險之中。

萬神殿宏觀經濟公司(Pantheon Macroeconomics)中國經濟學家Craig Botham表示，這看起來像是滯脹衝擊，不僅對中國如此，同時也影響全球。截至目前為止，可以注意到價格上漲廣泛，這是中國深度參與全球供應帶來的結果。

【紙張】

疫情大流行期間，網購、物流需求急飆，在全球紙短缺影響下，紙箱和包裝材料的生產已相當緊張。根據荷蘭合作銀行數據，中國臨時停工對於產量的打擊將擴大，預計將導致9月和10月產量減少10到15%。

【糧食】

由於能源危機使全球最大的農業生產商收穫季更具挑戰性，食品供應鏈也面臨危機。聯合國糧農組織數據顯示，全球糧食價格在9月飆升，達到10年來最高水平。各界也開始擔心，隨着中國難以處理玉米、大豆、花生到棉花等作物，食品通脹的情況可能進一步惡化。荷蘭合作銀行分析指出，加工業預計將比穀物、肉類等主食受到更嚴重的影響。

【科技】

鑑於中國是全球最大的零件生產基地，從iPhone到遊戲機，以及用於汽車、電氣的半導體封測主要中心之一，科技業預計也將受到巨大打擊。中國能源問題目前為止對於科技產業的整體影響有限，但供電緊縮弱勢持續惡化，可能會在年終購物季之前影響生產，並將全球晶片短缺危機延燒至2022年、甚至更久之後。

【汽車】

半導體市場任何進一步的惡化預計也將牽動汽車業，豐田在中國以天津和廣州為中心的多座工廠，每年生產超過100萬輛汽車，在這波能源危機之中，部分業務受到影響。