星凱‧堤岸獲銀行確認承按　最快明日原價加推單位

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸早前公布首張價單，該集團營銷策劃總監楊聰永表示，發展商一直有與銀行就接揭事宜與銀行溝通，已有大型及中小型銀行如恒生銀行及工銀亞洲等確認承造項目樓花按揭，亦有其他銀行正商議會為該盤提供按揭服務。

楊氏續指，項目將於下月拆棚，未來會做好單位裝修，又提到該盤收票反應踴躍，截至周四(7日)已收逾萬票，當中有55%入票人士來自新界區、35%來自九龍區，其餘為港島及離島區。計劃最快明日(9日)以原價加推2號價單，又指日後加推的價單有2%至3%加價空間。他又認為，作為發展商在市區覓地增土儲亦很困難，樂見政府有長遠增加土地供應的政策，料可令中長線樓市發展更健康。

中原按揭及中原地產為該盤買家提供「星級低息按揭優惠」， 中原按揭董事總經理王美鳳指出，是次按揭計劃為全期按息低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，以今日（8日）的1個月拆息0.06厘計算，實際息率為1.36厘，按揭年期達30年。客戶亦可享特賞現金回贈高達1.4%，兼享與按息一致的高存息戶口。王氏續指，項目的按揭計劃由特約銀行提供，中原按揭會為買家提供按揭配套。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，香港新盤項目未試過發生事端，香港樓盤受樓花政策監管，買家無須過度憂慮，又以恆大‧珺瓏灣2期為例，稱透過該行購入物業的買家亦交樓順利、陸續收樓，至於涉及代理佣金問題亦預計未來會收到。他續指，現時香港平均一年有1.8萬至2萬個單位供應，料每年增加1萬伙單位市場仍可吸納。