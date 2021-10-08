二手樓價指數按周跌0.36%
2021年10月08日 16:05
東網電視更多新聞短片
中原城市領先指數CCL最新報188.93點，按周跌0.36%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報192.15點，按周跌0.16%。CCL(中小型單位)報189.58點，按周跌0.22%。CCL(大型單位)報185.5點，按周跌1.08%。10月6日施政報告料將會在2021年10月底公布的CCL才開始反映。
美國聯儲局議息前預告縮減買債，市場觀望氣氛濃厚，影響樓價輕微回軟。四大整體指數齊跌2周，CCL累跌0.85%，CCL Mass累跌0.61%，CCL(中小型單位)累跌0.65%，CCL(大型單位)累跌1.92%。但整體樓價仍繼續於高位爭持，近10周計，CCL累升0.08%，CCL Mass累升0.30%，CCL(中小型單位)累升0.16%，CCL(大型單位)累跌0.37%。
四區方面，近2周港島及新界西樓價波幅相對較大。港島CCL_Mass報198.35點，為歷史第4高，按周升1.99%，上周跌1.37%。新界西CCL_Mass報173.73點，上周創歷史新高後回軟，按周跌3.07%，終止早前2周連升共3.83%。
近2周新界東及九龍樓價走勢平穩。新界東CCL_Mass報204.96點，按周升0.71%，結束2周連跌。九龍CCL_Mass報186.14點，按周跌0.19%。