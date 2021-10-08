【產經直播】港股升勢唔穩陣？
2021年10月08日 16:06
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北水周五(8日)重臨港股，不過刺激作用不大，恒指高開363點，見25,064點已經是全日最高位，其後表現反覆，二萬五關得而復失，升勢僅曇花一現，投資者依然要步步為營？
瑞聲科技(02018)發盈警，料第三季純利大跌逾5成，分別遭大行瑞信和美銀降評級，股價裂口急挫。瑞聲指，今年第3季錄得匯兌損失或大幅減少的匯兌收益，令第3季淨利潤減少，加上新冠疫情致全球供應鏈中斷，內地經營成本上漲，以及國內客戶因為晶片短缺，推遲及取消部分機型，令需求減弱，但對中長期前景仍謹慎樂觀。股價有無「跌過籠」？
大型科網股普遍向上，沉寂多時的阿里巴巴(09988)回勇，急彈逾半成，係時候吸納追落後？另外，騰訊控股(00700)旗下新手遊《英雄聯盟手遊》周五開啟測試，玩法類似《王者榮耀》，市場憧憬成為新一隻大熱電競遊戲，對股價刺激作用有幾大？網易(09999)亦繼續受追捧，連彈第四日，短短幾日已由120元水平，彈至高見150元，呢隻又好唔好高追？
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