油價升逾1% 道期向好 比特幣曾越5.6萬美元
2021年10月08日 16:20
東網電視更多新聞短片
美匯指數報94.3；港匯見7.7857；離岸人民幣(CNH)報6.4489；美元兌日圓報111.99；歐元企1.1548，英鎊處1.3589。金價報1,757美元。油價升逾1%，布油報83.06美元，紐油報79.43美元。比特幣一度突破5.6萬美元水平。道指期貨升35點。
●市後關注點
-20:30 美國9月非農業職位增長
-20:30 美國9月失業率
●港股連續第二日升，恒生指數全日收報24,837點，升136點或0.55%。國企指數收報8,775點，升62點或0.72%；科技指數收報6,206點，升34點或0.56%。主板成交1,633億港元。瑞聲科技發盈警，股價跌12.58%。https://bit.ly/2YsSwOw
●歐股早段個別發展，受疫情影響旅遊業，歐洲最大旅行社Tui股價暴跌了12%。https://bit.ly/3oIxKoL
●滬綜指長假後復市收升24點，油股領飆8%，煤電股捱沽。https://bit.ly/3uZV3LJ
●中國經濟：
-人行行長：續遏金融科技業壟斷，加強數據安全保護。
-內蒙古能源局確認發文要求加快釋放煤礦產能。
-中物聯：9月物流業景氣指數回升至54%，為年內高位。
-官媒提倡有序過渡至新能源。
-今年冬天特別慘？中國能源危機掀起全球缺糧等連鎖災難。
-市監局對美團處以逾34億元人幣罰款。
●今年冬天特別慘？全球能源危機山雨欲來，美國也響警。
●美國參議院通過臨時提高債務上限法案，避免政府停擺。
●全球央行8月黃金儲備淨增28.4噸，購金興趣今年最弱。
●外媒：中國依賴基建地產推動經濟，終引發債務危機。
●印度關鍵利率維持4厘不變，符預期。
●全球黃金ETF上月繼續淨流出，主要為歐洲及北美基金。
●全球銅市今年缺口料4.2萬噸，明年供應過剩。
●果粉注意！未來iPhone或用作汽車控制器。
●法拉第未來被沽空機構睇死，永遠賣不出一輛車。