美聯及經絡為星凱‧堤岸買家提供「置低息按揭優惠」

美聯物業及經絡按揭轉介為沙田星凱‧堤岸買家提供「置低息按揭優惠」，經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，是次按揭計劃為全期按息低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，上限低至為最優惠利率(P)減2.75厘，封頂息率為2.5厘，現金回贈高達1.4%，另特享高存息戶口。以周五(8日)的1個月拆息0.06厘計算，實際息率為1.36厘，按揭年期達30年。

以首張價單為例，假設購入一個價值1,200萬元的三房單位，承造5成按揭，供款30年，以實際息率1.36厘計算，每月供款為20,307元，比封頂息率或P按計劃的2.5%的供款為23,707元，每月節省了3,400元或14.3%。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，施政報告公布後，樓市更趨明朗化，並對長遠樓市健康發展起正面作用。由於報告著墨較長遠的房屋供應，故一手購買力持續釋放。事實上，一手物業需求強勁，10月份市場焦點大型全新盤星凱．堤岸的入票反應非常熱烈，可見鐡路沿線項目備受用家及投資客追捧，在該行入票客源中，用家比例約佔7成，投資客比例約佔3成。

他表示，10月首7日，一手市場已錄得逾200伙成交，預期在多個大型樓盤推售的帶動下，全月有望錄得逾2,000伙的活躍水平。