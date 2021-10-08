內房危機未解決！花樣年引爆內房債拋售潮　

內媒引述曾寶寶給員工的信開首稱，公司在9月29日凌晨遭遇「黑天鵝」事件，標普突然大幅下調公司評級，致使公司境內外融資交叉嚴重受限，流動性出現階段性緊張。雖然她第一時間與管理層就此問題成立專項小組，試圖以最大努力走出困境，然而問題仍未得到及時解決，致公司未能在10月4日如期支付到期美元債。

她說，「沒有為各位守好抵禦嚴寒的屏障，對不住！但花樣年絕不躺平，這是我和公司管理層的態度，也是每一位花花對業主、對合作夥伴及投資人的承諾。」

她透露，目前公司管理層正積極與政府部門、境內外金融機構、合作夥伴誠懇磋商，力爭控制和消弭風險，早日走出流動性困境。懇請大家給予公司時間與信任。而實現保項目高品質交付、保公司正常運營，此為花樣年的底線。

花樣年周五(8日)兩筆境內公司債價曾大跌逾20%，被上交所臨時停牌。其中，下月底還息、明年到期的「19花樣02」復牌後未止血，每面值債價遭「腰斬」，收瀉54.16%，至44.83元人民幣(下同)，到期收益率飆至逾116厘；今年12月到期的「18花樣年」全日停牌，停牌前報74元，跌22.84%。

另花樣年公布，已委任華利安(中國)有限公司為其財務顧問，以評估集團的資本架構、流動資金及探尋所有緩解當前流動資金問題的可行解決方案，並盡快為所有持份者達成最佳解決方案。此外，公司為此已委任盛德律師事務所為其法律顧問。公司續停牌至另行通知。