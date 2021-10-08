內房危機未解決！花樣年引爆內房債拋售潮
2021年10月08日 19:53
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（Getty Images圖片）
主打豪宅市場的內地房企花樣年(01777)，早前自爆未能償還本周一(4日)到期美元債令市場大感震驚，其執行董事、創辦人兼大股東曾寶寶，據報向全體員工發「寶爺家書」，直言，「事情來了，不逃避；遇到問題，去解決」，花樣年絕不「躺平」。
內媒引述曾寶寶給員工的信開首稱，公司在9月29日凌晨遭遇「黑天鵝」事件，標普突然大幅下調公司評級，致使公司境內外融資交叉嚴重受限，流動性出現階段性緊張。雖然她第一時間與管理層就此問題成立專項小組，試圖以最大努力走出困境，然而問題仍未得到及時解決，致公司未能在10月4日如期支付到期美元債。
她說，「沒有為各位守好抵禦嚴寒的屏障，對不住！但花樣年絕不躺平，這是我和公司管理層的態度，也是每一位花花對業主、對合作夥伴及投資人的承諾。」
她透露，目前公司管理層正積極與政府部門、境內外金融機構、合作夥伴誠懇磋商，力爭控制和消弭風險，早日走出流動性困境。懇請大家給予公司時間與信任。而實現保項目高品質交付、保公司正常運營，此為花樣年的底線。
花樣年周五(8日)兩筆境內公司債價曾大跌逾20%，被上交所臨時停牌。其中，下月底還息、明年到期的「19花樣02」復牌後未止血，每面值債價遭「腰斬」，收瀉54.16%，至44.83元人民幣(下同)，到期收益率飆至逾116厘；今年12月到期的「18花樣年」全日停牌，停牌前報74元，跌22.84%。
另花樣年公布，已委任華利安(中國)有限公司為其財務顧問，以評估集團的資本架構、流動資金及探尋所有緩解當前流動資金問題的可行解決方案，並盡快為所有持份者達成最佳解決方案。此外，公司為此已委任盛德律師事務所為其法律顧問。公司續停牌至另行通知。
據介紹，華利安是一家美資上市投行(代號：HLI)，中國團隊主要專注於財務重整等業務，與此前中國恒大(03333)於9月中旬披露聘任的財務顧問相同。
其他內房債亦慘遭拋售，禹洲集團(01628)2024年到期的「19禹洲02」，債價狂瀉13.29%，至74.99元，到期收益率逾21厘。中國奧園(03883)旗下的2025年到期「20奧園01」亦跌8.18%，報71.49元﹔富力地產(02777)旗下2022年到期的「16富力04」債價跌6.19%至75.49元，到期收益率逾71厘。