新盤銷售氣氛不俗　周末逾340伙應市

新盤市場持續熾熱，本周末將有逾340伙單位推出市場，包括全數盡推30伙的大鴻輝興業上水尚宜，南豐集團的將軍澳日出康城LP10推售183伙，及會德豐地產鄰近藍田地鐵站的KOKO RESERVE有28伙招標、以及KOKO HILLS推100伙發售。至於焦點鐵路盤沙田星凱‧堤岸繼續接受認購登記，發展商料最快周六(9日)以原價加推2號價單。

●星凱‧堤岸獲銀行確認承按 最快明日原價加推單位

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸早前公布首張價單並接受認購登記。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，項目將於下月拆棚，未來會做好單位裝修，又提到該盤收票反應踴躍，截至周四(7日)已收逾萬票，當中有55%入票人士來自新界區、35%來自九龍區，其餘為港島及離島區。計劃最快明日(9日)以原價加推2號價單，又指日後加推的價單有2%至3%加價空間。

市場消息透露，該盤錄得約13,000個認購登記，以首張價單推出268伙計算，超額認購約48倍。儘管天氣不穩，周五(8日)天文台一度發出紅色及黑色暴雨警告，售樓處內仍有不少睇樓客到場參觀示範單位，氣氛不俗。

楊氏續指，發展商一直有與銀行就按揭事宜與銀行溝通，已有大型及中小型銀行如恒生銀行及工銀亞洲等確認承造項目樓花按揭，亦有其他銀行正商議會為該盤提供按揭服務。他又提及，作為發展商在市區覓地增土儲亦很困難，樂見政府有長遠增加土地供應的政策，料可令中長線樓市發展更健康。

中原按揭及中原地產為該盤買家提供「星級低息按揭優惠」， 中原按揭董事總經理王美鳳指出，是次按揭計劃為全期按息低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，以今日（8日）的1個月拆息0.06厘計算，實際息率為1.36厘，按揭年期達30年。客戶亦可享特賞現金回贈高達1.4%，兼享與按息一致的高存息戶口。王氏續指，項目的按揭計劃由特約銀行提供，中原按揭會為買家提供按揭配套。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，香港新盤項目未試過發生事端，香港樓盤受樓花政策監管，買家毋須過度憂慮，又以恆大‧珺瓏灣2期為例，稱透過該行購入物業的買家亦交樓順利、陸續收樓，至於涉及代理佣金問題亦預計未來會收到。他續指，現時香港平均一年有1.8萬至2萬個單位供應，料每年增加1萬伙單位市場仍可吸納。

●美聯及經絡為星凱‧堤岸買家提供「置低息按揭優惠」

美聯物業及經絡按揭轉介為沙田星凱‧堤岸買家提供「置低息按揭優惠」，經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，是次按揭計劃為全期按息低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，上限低至為最優惠利率(P)減2.75厘，封頂息率為2.5厘，現金回贈高達1.4%，另特享高存息戶口。以今日(8日)的1個月拆息0.06厘計算，實際息率為1.36厘，按揭年期達30年。

以首張價單為例，假設購入一個價值1,200萬元的三房單位，承造5成按揭，供款30年，以實際息率1.36厘計算，每月供款為20,307元，比封頂息率或P按計劃的2.5%的供款為23,707元，每月節省了3,400元或14.3%。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，施政報告公布後，樓市更趨明朗化，並對長遠樓市健康發展起正面作用。由於報告著墨較長遠的房屋供應，故一手購買力持續釋放。事實上，一手物業需求強勁，10月份市場焦點大型全新盤星凱．堤岸的入票反應非常熱烈，可見鐵路沿線項目備受用家及投資客追捧，在該行入票客源中，用家比例約佔7成，投資客比例約佔3成。他表示，10月首7日，一手市場已錄得逾200伙成交，預期在多個大型樓盤推售的帶動下，全月有望錄得逾2,000伙的活躍水平。

●西半山巴丙頓山7伙加價

至於實用面積614方呎的6樓C室則屬第二次加價，根據2018年1月首張價單資料顯示，該單位原價單售價為2,221.3萬元，其後同月加價至2,310.1萬元，新價單售價加至2,323.9萬元，加幅約0.6%，呎價約37,849元。

●日出康城SEA TO SKY提早至今年底前收樓

資料顯示，SEA TO SKY於2020年6月開售，今年7月全數沽清項目的1,422個單位，平均呎價約18,000元。

●維港滙III900萬售出1房戶

●元朗新盤獲投資者承接 呎售1.7萬元創新高

元朗新盤南屏匯新近錄得分層戶新高成交。該盤剛售出5樓B室，屬連天台特色單位，實用面積382方呎，連310方呎天台，以671.2萬元成交，成交呎價約17,571元，創項目成交呎價新高，料再破屏山區內呎價最高記錄。

據悉買家來自九龍區，預期洪水橋一帶基建陸續上馬，物業升值空間較大，故搶先於附近物色心儀物業，是次購入單位擬作長線投資用途。項目至今累售31伙，佔分層單位總數近80%，套現約1.8億元。

美聯物業高級區域營業董事林振華表示，新一份施政報告指出，未來將大力發展新界北基建及房屋配套，料進一步促進人流物流，區內物業潛力看高一線。事實上，自報告公布後，該行隨即收到不少客戶查詢詳情，當中不乏外區客有意率先進駐區內置業，反應踴躍。