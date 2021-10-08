樓價UPDATES：新居屋轉讓大賺逾1.2倍

新居屋再錄獲利轉讓，天水圍屏欣苑兩房單位，獲白居二買家於未補價第二市場以510萬元承接，原業主帳面賺約283.5萬元離場，單位升值逾1.25倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島1座高層E室，實用面積約451方呎，兩房間隔，獲外區租客零議價下以月租20,000元承接，實用呎租約44.3元，業主於2006年4月份以約275萬元購入。

●小西灣藍灣半島6座低層C室，實用面積約848方呎，套三房連工人套房間隔，享全海景，日前以36,000元獲承租，實用呎租約42元，新租客為外區客。

●筲箕灣UniQ譽．東中層D室，望園景及海景，兩房間隔，實用面積約455方呎，以約980萬元放盤約1個月後，獲同區客接洽，雙方議價後減價約32萬元，以948萬元成交，實用呎價約20,835元，新買家為單身人士，睇樓1次後即決定承接，業主於2011年8月以約819萬元購入，持貨約10年物業升值約15.8%。

●鰂魚涌太古城齊宮閣高層B室，實用面積約702方呎，三房間隔，望內園景，以25,500元租出，實用呎租約36.3元，原業主於2011年1月以755萬元買入。

●大坑龍濤苑1座低層A室，實用面積約618方呎，三房間隔，望街景，獲區外首置客以963萬元承接，實用呎價約15,583元，原業主於2011年3月以580萬元購入自住，持貨約10年帳面獲利383萬元。

●灣仔尚翹峰1座高層D室，實用面積約610方呎，三房間隔，獲外區用家以1,710萬元市價成交，實用呎價約28,033元，原業主於2006年10月份以約684.5萬元購入，轉手帳面獲利約1,025.5萬元，物業升值約1.5倍。

●西半山景怡居低層A室，實用面積451方呎，兩房間隔，以910萬元成交，實用呎價約20,177元，新買家屬於用家，原業主於2004年以293萬元買入，持貨17年帳面獲利617萬元，單位升值逾2.1倍。

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九龍區

●茶果嶺麗港城10月暫錄3宗買賣，平均實用呎價約15,662元，屋苑30座高層C室，實用面積約517方呎，新近以845萬元易手，實用呎價約16,344元，原業主於2017年8月以642萬元買入，持貨4年轉手帳面獲利203萬元，單位期內升值約32%。

●觀塘凱滙3座高層E室，實用面積約764方呎，套三房間隔，吸引家庭客承租，月租26,000元，放盤約2個月，原叫租27,500元，現調減1,500元，減幅約5%，實用呎租約34元。

●啟德嘉匯1座中層E室，實用面積約453方呎，兩房間隔，開放式廚房，享內園景，最新以18,000元租出，實用呎租約40元，上址業主於2017年3月以約891萬元一手購入單位。

●樂富居屋富強苑D座中層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價690萬元，放盤約1個半月，減價55萬元，減幅8%，終以635萬元易手，實用呎價約15,835元。

●西南九龍匯璽7座中低層F室，一房間隔，望樓景，實用面積約353方呎，以每月19,000元放租兩星期後，獲外區客接洽，經議價後減價1,200元，以17,800元租出，實用呎租約50.4元，低市價約7%。

●長沙灣昇悅居7座中層F室，兩房間隔，實用面積約517方呎，以約20,000元放租個半月後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價2,500元，以17,500元租出，實用呎租約33.8元，新租客為夫婦，睇樓兩次即決定承租。

●荔枝角美孚新邨10月暫3宗買賣，平均實用呎價約14,029元，其中4期百老匯街93號中層D室，實用面積約717方呎，三房間隔，望內園景，原先叫價1,050萬元，經議價後調減58萬易手，成交價992萬元，實用呎價約13,835元。

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新界區

●天水圍居屋屏欣苑B座低層23室，實用面積約448方呎，兩房間隔，日前獲區外白居二中籤者購入自用，未補價第二市場成交價510萬元，實用呎價約11,384元，原業主以約226.5萬元購入，轉手帳面獲利約高達283.5萬元，期內升值逾1.25倍。據了解，項目2016年推售，2018年才入伙。

●天水圍嘉湖山莊10月暫7宗買賣，該盤景湖居13座低層F室，實用面積約442方呎，兩房間隔，享內園景，獲用家以548萬元承接，實用呎價約12,398元，原業主於2010年7月以150萬元買入，持貨11年轉售帳面獲利398萬元，升值約2.7倍。

●元朗朗屏8號3座低層H室，實用面積約702方呎，套三房間隔，原先開價約999萬元放售，吸引投資客洽商承接，睇樓後即決定入市，最終減價約14萬元，以985萬元成交，實用呎價約14,031元。

●粉嶺數碼都域雙號屋地下單位，三房間隔，望內園景，連花園，原先開價780萬元，放盤3個月，累減65萬元，減幅約8.3%，獲區內買家以715萬元承接，原業主於2016年4月購入，當時作價470萬元，持貨逾5年帳面獲利245萬元，單位期內升值約52%。

●大埔朗濤8B座低層A室，實用面積約390平方呎，一房間隔，望內園景，議價後以14,000元租出，實用呎租約35.9元，原業主於2019年以567.1萬元購入單位。

●沙田帝堡城6座低層E室，實用面積約547方呎，兩房間隔，議價後以810萬元易手，實用呎價約14,808元，原業主則於1998年以235萬元購入，持貨23年帳面獲利約575萬元，單位期內升值約2.4倍。

●馬鞍山嵐岸7座中層B室，實用面積約483方呎，兩房間隔，日前以805萬元易手，實用呎價約16,667元，原業主於2010年以306萬元購入，持貨11年帳面獲利約499萬元，單位升值約1.6倍。

●西貢逸瓏海滙2座中層J室，實用面積約458方呎，一房連儲物室間隔，望山景，以635萬元易手，實用呎價約13,865元，原業主於2018年5月購入上址，當時作價556.5萬元，持貨3年多帳面獲利78.5萬元，單位期內升值約14%。

●將軍澳居屋廣明苑A座中層11室，實用面積約601方呎，三房間隔，未補價第二市場以528萬元沽出，實用呎價約8,785元，原業主於1998年以約139.4萬元購入，持貨約23年帳面獲利約388.6萬元，物業升值約2.8倍，屋苑現時約有22個放盤，入場費由510萬元起。

●東涌東環2A座中層7室，實用面積約384方呎， 一房間隔，叫價635萬元，放盤一星期，買家一睇即中，議價後即日以620萬元承接，實用呎價約16,146元，新買家為同區換樓客，因本身住所面積較實際需要大，所以「大換細」，又可以套現部分資金。

●屯門海麗花園2座中層B室，實用面積約428方呎，兩房間隔，外區客表示單位鄰近工作地點，可節省通勤時間，加上業主有200元的議價空間，遂便決定以11,800元即睇即租，實用呎租約27.6元。

●屯門新屯門中心1座高層G室，實用面積約455方呎，兩房間隔，日前獲區內投資客垂青，原業主願意調整價格，累積減價20萬元，上述買家遂便決定即睇即買，以570萬元購入上址作長線投資之用，實用呎價約12,527元。

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