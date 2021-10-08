【產經評論】華重塑經濟理念　科企地產整改未手軟

一向備受外資青睞、可謂彰顯中國數碼科技實力的明星企業──美團因觸犯反壟斷而被罰款和整改。即使罪名與阿里巴巴一樣是逼商家「二選一」，惟罰款額相對年度境內營業額的比例較阿里為低，亦不及市場兩個月前流傳的78億港元。另一方面，當局從開始調查美團到向其發出處罰通知歷時約6個月，比阿里所需的約4個月為長。如此仔細的查證及相對較輕的處罰，難免會讓市場認為中央「網開一面」，可事實並非如此！

誠然，當局調查美團迄今，中國經濟格局生變，以滴滴和補教業為象徵的最新一輪整治，掀起外資對中資股前所未見的負面情緒，成為港股上季跑輸全球主要股市的主因。中央提出「共同富裕」願景又被解讀為「劫富濟貧」，近日內房債務危機不斷發酵和限電令，更掀起外資投行接二連三調降中國經濟增長預測，亦會令人聯想，中央用了較長時間衡量處罰美團的影響，故從輕發落。

不過，比起揣測美團是否較阿里「幸運」，不如翻開監管當局今次向美團發出的《行政處罰決定書》，然後再仔細領悟中央的精神更加實際。所謂「二選一」，是設法避免商家與其他對手合作，理論上是拓闊一家企業「護城河」和投資吸引力的行為，但當局斬釘截鐵地指出，這實際上縮窄了消費者的選擇範圍，讓他們無法獲得更優質的價格和服務，長遠降低他們的福利水平，還會窒礙創新和資源配置。仔細一想，不正是影響中央念茲在茲的「共同富裕」和「高質量發展」麼？

2008年金融海嘯後，歐美不務實改革之餘，反而踏上大舉印鈔的「不歸路」，去年爆發疫情後更變本加厲，曾任聯儲局主席的美國財長耶倫年初上任前曾揚言「救市玩鋪大」，更認為設國債上限不利經濟，說穿了，就是想繼續藉着美元作為國際首席儲備貨幣的地位，把美國債務貨幣化。不難想像，滔天的資金只會扭曲資產價格，招致無效益投資，更恐令「貧者愈貧，富者愈富」的問題惡化——這才是要害，近有本港樓奴，遠有日本新首相也摒棄「新自由主義」，力圖改善財富分配。

金錢不是萬惡，但應該是促進經濟有序且有質素地發展。中央對科技和地產的監管，就是希望從各國過去的反面教材中吸取教訓，避免資本氾濫扼殺中小企發展和國民向上游的渠道，同時促使地產商糾正現金流，讓地方擺脫土地財政，整體而言就是要讓中國經濟在中美對壘中可保持穩定，跨過中等收入陷阱。「天變不足畏，人言不足恤」，明乎此，才是美團今次被罰給投資者的啟示。