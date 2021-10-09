東方日報B1：監管衝擊　美團被罰逾34億　內房恐潛藏巨債

市監局指，遭立案調查以來，美團市值已蒸發逾3,000億港元，3年前便濫用在中國網絡餐飲外賣平台服務市場的支配地位，以差別費率、拖延商家上線等，迫使商家(食肆)與其簽訂獨家合作協議，並透過收取獨家合作保證金，數據、算法等技術手段，採取多種懲罰性措施，鞏固「二選一」，限制市場競爭，妨礙市場資源要素自由流動，削弱平台創新動力，損害商家和消費者合法權益。

而美團的支配地位，據市監局，源於以網絡餐飲外賣平台服務收入和訂單量來看，過去3年市場份額都過半；過去兩年境內營業額增逾76%至1,147.48億元，市值漲約5倍；海量數據可改良運力調度等，但也能監測「高度依賴」美團的商家有否在其他平台經營，技術足以鞏固市場力量。

除罰款外，市監局下令美團就完善平台佣金收費機制和算法規則、維護平台內中小餐飲商家合法利益、提高「外賣仔」合法權益保護等進行整改，更要全數退還獨家協議保證金共12.89億元、連續3年內向市監局提交自查合規報告。美團表示「誠懇接受」，將杜絕「二選一」，「更好地服從和服務於經濟社會發展大局」；其美國預託證券(ADR)周五(8日)早段報263.14港元，較香港收市價高2.79%。

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，美團罰款比例較阿里低一個百分點，他同意是當局不想對市場有太大衝擊，因阿里經營年期相對長，盈利和現金儲備龐大，且罰阿里時股市尚算熾熱；反觀美團仍處於燒銀紙的投資期，現時大市氣氛偏淡。

人民銀行行長易綱表示，中國將繼續採取措施，遏制互聯網平台公司的壟斷行為，並增強對消費者隱私和數據安全的保護。

郭思治認為，暫時難說中國監管風暴完結，汽車、環保新能源、電訊、電力等行業都可能被收緊監管。若想趁美團監管風波暫告一段落而部署科網股，應以中長線投資的心態來建倉。

不少房企都會把表內有息負債挪移到表外，以符合去年推出、針對房企財務指標的「三道紅線」融資新規。摩通表示，恒大是其中一個較極端的例子。由於部分表外債務沒有公開數據，恒大的實際負債率可能更高，該行估恒大隱藏債務佔總負債比重或高達55%，包括商業票據、理財產品及永續債等。高盛之前曾估算恒大表外負債及或然負債高達一萬億元。

據報該企創始人兼大股東曾寶寶向全體員工發「家書」，直指公司「絕不躺平」，實現保項目高品質交付、保公司正常營運，乃公司的底線；目前管理層正積極與政府部門、境內外金融機構、合作夥伴誠懇磋商，冀早日走出流動性困境。

花樣年周五兩筆境內公司債價大跌逾20%，被上交所臨時停牌，其中下月底還息、明年到期的「19花樣02」復牌後未能止血，每面值債價遭「腰斬」，收瀉54.16%，至44.83元，到期孳息率飆至逾116厘；今年12月到期的「18花樣年」全日停牌，停牌前跌22.84%。

而其他內房債亦遭拋售，禹洲集團（01628）旗下2024年到期的「19禹洲02」，債價瀉13.29%至74.99元；富力地產（02777）旗下明年到期的「16富力04」債價跌6.19%至75.49元，到期孳息率升至逾71厘。

意在控制內房債務增長的「三道紅線」推出後，房企無疑更依賴銷售回籠資金。惟58安居客房產研究院數據顯示，內地十一長假期間，即10月1日至10月7日，15個重點監測城市新樓成交套數為8,309套，成交面積92.44萬方米，按年下滑19%。