大摩料澳門博彩企上季虧損1.79億

澳門最近兩個月連續爆發多宗新冠肺炎本地確診個案，雖然賭場沒有被勒令關閉，但嚴重影響市面氣氛和旅遊旺季的收入。券商摩根士丹利(大摩)發表研究報告，預料第三季博彩企業收入再度下跌，上季行業LBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前虧損)或達2,300萬美元(約1.79億港元)。

大摩的報告指出，第三季博彩業LBITDA估算，以當季行業的中場收入僅為2019年水平的31%為基礎，並指出中場收入需達到2019年的35%才能實現EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)收支平衡。

非博彩收入方面，大摩相信博彩企在第三季較依賴商場租金收入。至於賭收，該行估計中場賭收按季勁跌27%，跌幅比貴賓賭收的23%為多，主因第三季入境澳門的內地旅客數目按季跌18%所致。

該行續指，8至9月當地爆發多宗新冠肺炎疫情確診個案，其中9月尾出現的確診，更拖累十一長假期傳統博彩業旺季的生意。如計及十一長假期的慘淡情況後，該行認為，博彩業全年EBITDA要較先前預測的再降40至50%。

大摩坦言濠賭股短期缺乏正面催化劑，並預計在明年2月北京冬季奧運會前旅遊限制都不會放寬。該行又認為澳門的疫苗接種率在衝破80%之前，邊境管制都仍然較嚴謹。

澳門旅遊局公布，今年十一長假為期7日，訪澳旅客僅得8,159人次，當中內地旅客佔7,393人次。日均訪澳旅客1,166人次，比去年的十一長假下跌93.7%。