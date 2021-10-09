SpaceX估值突破1000億美元　成罕見「百角獸」

外媒周五(8日)引述知情人士消息報道，太空探索公司SpaceX已與新、舊投資者達成協議，公司內部人士將以每股560美元價格出售價值高達7.55億美元的股票，該筆交易將使SpaceX估值達到1,003億美元，成為罕見的百角獸(Centicorn)公司。

獨角獸一詞通常用來形容估值10億美元以上的初創公司，若估值達100億美元稱為十角獸公司(Decacorn)，至於1,000億美元以上則稱為百角獸。

消息人士表示，SpaceX目前並未發起新一輪的募資，是公司內部人士透過二級市場銷售(secondary sale)額外出售價值7.55億美元股票。

SpaceX新的股價較今年2月每股419.99美元的價格增加33%，當時該公司募資近12億美元使估值增至約740億美元，並且也有類似的二級市場銷售，內部人士出售價值高達7.5億美元的股票。

以目前 SpaceX 每股560美元的新價格推算，這次交易將使期估值達到1,003億美元，成為世界上罕見的「百角獸」公司。

根據CB Insights的數據，SpaceX估值超越金融科技公司Stripe，僅次於中國的抖音母公司字節跳動，為全球估值第二大的未上市公司。

SpaceX透過發射數千顆低軌衛星至太空，提供全球各地消費者高速網路服務，該公司迄今為止已發射約1,740顆衛星，並在14個國家擁有超過10萬名用戶，目前該項服務為測試體驗階段，每月訂閱費用99美元。

此外，SpaceX也積極發展太空探索計劃，該公司正在開發下一代大型火箭，預計將貨物與太空人送上月球及火星，目前還在火箭原型機測試階段，待監管機關批准後將進行發射任務。