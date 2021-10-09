美股道指反覆轉跌8點　全周累漲逾1%

美國股市周五(8日)反覆偏軟，道指收報34,746點，跌8點或0.03%；標指收報4,391點，跌8點或0.19%；納指收報14,579點，跌74點或0.51%。

總結全周，道指、標指、納指分別累升1.22%、0.79%、0.09%。

美國最新非農就業數據遜預期，或拖慢聯儲局「收水」步伐，美匯指數轉跌0.12%，報94.11。美國9月非農就業人口增加19.4萬個，預期50萬個，8月則為23.5萬個。另美國9月失業率4.8%，預期5.1%，8月時為5.2%。

另一方面，雖然美國參議院通過提高短期債務上限至12月3日，惟有分析師稱，國債市場認為12月初之後美國財政部借款能力有限，相關違約風險並沒有消失，而是轉移到了幾周後。

惠峰國際發展有限公司董事張玉峰表示，10月中將迎來財報季，摩根大通、花旗、摩根士丹利等幾家大型銀行將於下周打頭陣公布第三季財報；惟在公司放榜前，美股有機會出現一浪較大幅度的回調，跌幅界乎5%至8%。

他看好與經濟復甦相關的股份，偏好能源、材料板塊。相反，早前備受市場追捧的疫苗股，炒作空間已接近「水尾」，博率不太高，故投資者不宜再度追入。