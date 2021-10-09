1周10大驚奇︰印度神童都估唔到！中印齊爆停電危機

全球能源荒危機已成為迫在眉睫，繼中國各省大停電、輪流限電後，印度的動力煤(發電用煤)庫存即將見底。印度是僅次於中美的世界第3大電力生產國和消費國，同時亦是亞洲主要的製造業基地；中印兩大世界工廠恐隨時面臨斷電危機，勢拖慢全球經濟復甦步伐！

【1、印度煤炭庫存見底 大停電在即】

印度中央電力局(CEA)公布的最新數據顯示，在印度全國135家燃煤發電廠中，有17家的存煤已經見底，而另有63家的存煤僅可以再堅持不超過2天，意味着印度全國接近60%的煤電廠隨時都可能因缺少燃煤而停產。

燃煤發電佔印度電力結構的70%以上，一旦大量燃煤電廠停工，印度電網將承受重壓，屆時政府可能將削減對能源密集型企業和居民住宅的用電供應。電力緊缺是印度長期性的問題，目前印度疫情常態化，經濟活動有所恢復，生產用電隨時增加，電力短缺的問題再次暴露。而當前國際市場上煤炭價格高漲，電煤短缺，使得印度能源供應問題雪上加霜。

自7月份以來，印度電廠庫存就進入下行趨勢，而進入8月中旬以來，電廠庫存進一步下降，煤電廠存煤可用天數從7月初的15日，迅速下降至9日，到了9月底，平均存煤天數更是降到了僅剩4日。

燃煤的短缺一部分是因電力需求增長造成。今年7月和8月，印度國內電力需求按年分別增長10%和18%，而在以往雨季期間，印度工業活動會放緩，突如其來的用電增長讓電廠措手不及。

為此，印度國營的印度煤炭公司(Coal India Ltd)加緊生產，從今年4月1日至9月28日向電力企業供應了約2.43億噸煤炭，這比去年同期高出24%。雖然如此，印度電煤供應緊張的問題難以快速緩解。

●印度神童都估唔到

印度能源部長辛赫(Raj Kumar Singh)警告，缺電危機最長恐持續半年。對印度人來說，缺電為生活帶來不便。而對世界各地的人來說，可能失去聆聽神准預言家的機會。據報，印度神童阿南德(Abhigya Anand)所在的南邦Tamil Nadu首府Chennai，近日發電廠亦宣布停電7小時，暫未透露是否與電力供應不足有關。

至於阿南德最新的影片預言，火星與土星將於明年合相，最大鑊是約30年前也有此星象出現，「恐怕人類會面臨一波巨變，全球都逃不掉。」

他透露，屆時除了新冠疫情外，其他包括經濟、股市於一年內都會受到影響；而1992年也曾發生過火星、木星合相，是不祥之兆。而1992年曾爆發過波斯尼亞戰爭；泰國有幾十萬民眾參加集會反對軍人干政，導致最少有幾十個示威者喪生；深圳發生股災，震驚全國；另印度發生教族騷亂，1,100多人死亡...

【2、內房企業正上演中國版《魷魚遊戲》？】

有外媒專欄作家分析指，內地監管去年針對房企祭出「三道紅線」政策後，使房企大受打擊，更將房企的處境形容成為目前當紅、由Netflix播放的南韓劇集《魷魚遊戲》，即必須在一場殘酷又血腥的比賽中，想辦法活下去！

文中提及，全球熱議的《魷魚遊戲》融合美國電影《飢餓遊戲》和南韓電影《上流寄生族》元素，這部當紅影集甚至在中國商界引起共鳴。任舒立將《魷魚遊戲》中第一關遊戲「123木頭人」形容成房企正在玩的遊戲，違反遊戲規則的房企就會被淘汰出局。

恒大是內地大型房企，目前負債超過3,000億美元，處於違約邊緣。任認為，企業和人類一樣有生存本能，而恒大目前唯一的救命稻草是公司的物業管理業務。至於「123木頭人」僅是劇中6場比賽中的第1關，後面將會有更多刺激關卡，或許房企目前正如同遊戲的參賽者，面對可能會被淘汰的危機，必須在政策制定者設置的殘酷環境中，想辦法存活下來，究竟哪些房企能成功存活下來？誰又將破產宣布倒閉？結果就如同《魷魚遊戲》只有2個：死亡(倒閉)，又或是可瓜分456億韓圜的巨額獎金。

【3、內地官媒表明「地產黃金時代結束」】

內地官方媒體近日發表評論，建議房企不妨考慮轉做住房租賃業務。評論稱，利用高槓桿、高負債、高周轉開發帶來高風險，這模式難以為繼，「進入住房租賃領域，發展保障性租賃住房，或可成為房企轉型發展的重要方向。」

評論強調在「房住不炒」、房地產金融調控、總體住房充足等大背景下，「房地產行業遍地黃金的時代結束了」，並引用人口調查的數據指出，「2020年全國流動人口為3.76億人，絕大多數流動人口通過租房解決居住問題」，當中從農村走向城市的人口及每年的大學畢業生形成龐大租樓需求。

因此，評論認為住房租賃愈益重要，有別過去「重購屋、輕租屋」，政策也將發展住房租賃提升至前所未有的高度，又提到近年內地長租公寓亂象叢生、爆雷頻現，已隨着市場洗牌和監管部門整頓逐步改觀，「住房租賃發展的外部環境也不斷向好。」

【4、全球食品價格指標升上10年高 小麥受考驗】

惡劣氣候疊加供應鏈受阻，全球食品價格的指標上個月攀升至10年新高。

外媒報道指，聯合國公布的一項食品價格指數顯示，9月份食品成本上漲了1.2%，在過去一年中約上漲1/3。9月幾乎所有類型的食品價格都上漲，例如在小麥的帶動下，穀物類上漲了2%，稻米價格也上漲；植物油上漲1.7%，主因棕櫚油的強勁需求以及對馬來西亞工人短缺。

造成全球糧食危機的原因出於農作物受到惡劣氣候的影響，貨運成本上揚、供應鏈工人短缺使問題更加複雜。目前世界各地的消費者已經受到價格上漲的打擊，增加通膨壓力並促使政府尋找解決方案以控製成本。

聯合國糧食及農業組織的資深經濟學家Abdolreza Abbassian指出，在主要穀物中，小麥將成為未來幾周的焦點，因為需求將受到價格快速上漲的考驗。

【5、大摩分析員警告：美股面臨重挫20%風險】

大約2周前，摩根士丹利策略師Mike Wilson警告稱美國股市存在暴跌20%的切實可能。雖然標指在最近經歷波動，但仍處於歷史高位附近。

Wilson周三(6日)接受外媒訪問時重申，美股正處於這個周期中期轉型的最後階段，在這個階段經濟增長減速的話，股市恐將回調。

另一方面，隨着債券價格加速下跌，而且全球供應鏈危機加深市場的憂慮，均令投資者憂慮美股高處不勝寒。他認為，在被壓抑的消費者需求消退之際，財報季很難抑制大宗商品價格飆升引發的通脹擔憂。

他指出，雖然標指未來1年預測市盈利已降至20倍，但預計近期內將進一步跌至18倍，加上企業利潤可能下降，很難證明股價接近紀錄高位的合理性。

Wilson重申，預計美股將在科技股拖累下出現10%至20%的回調，主要考慮到盈利預測過高。

【6、前美財政部長憂10年期美債債息飆升至3.5厘】

外媒報道，前美國財政部長姆紐欽(Steven Mnuchin)周四(7日)在一個投資視像會議上表示，美國政府債務突破上限以及拜登政府的超支行為，可能會進一步加劇通脹。

姆紐欽稱，擔心通脹問題會持續下去，10年期美國國債孳息率可能輕易飆升至3.5厘，進而抬高政府舉債成本並產生預算問題。目前，10年期美國國債孳息率處於1.55厘水平，較去年10月份大增1倍。他指，油價上漲是通脹壓力的迹象，而且美國聯儲局已經部署貨幣政策恢復正常化。

對於美國債務問題，姆紐欽指，政府及國會不能讓美國債務違約，但現在應該對國家債務和支出的合理水平進行討論。

另外，姆紐欽認為，現在的利好消息是美國經濟正在復甦，而他支持兩黨基礎設施法案。不過，他警告稱，如果總統拜登設想的支出法案獲得通過，美國的債務與國內生產總值(GDP)的比例可能達到「高危」水平。

【7、納斯達克CEO警告：美國債務違約恐波及股市表現】

雖然美國國會早前通過臨時上調債務上限，避過違約危機。不過，納斯達克交易所行政總裁Adena Friedman早前在一次會議上告訴美國總統拜登，指市場已正經歷「劇烈波動」，這主要由於提高債務限額的不確定性。

Friedman預計，延長債務限額的持續延遲將進一步破壞這些指標的穩定，並稱從更廣泛的經濟角度來看，美國潛在的違約將意味到企業和個人的借貸成本更高。她還提到，如果美國陷入違約，許多將錢存入股市的退休人士將遭受損失。

【8、華爾街老手：提防聯儲局提早加息】

外媒報道，曾準確預言美債牛市、擁有40年市場經驗的摩根資產管理首席投資主管Bob Michele警告，通脹升溫恐迫使美國聯儲局提早加息。

負責管理170億美元全球債券投資組合的Michele表示，在基本情形假設下，聯儲局將於2023年中首次加息。不過，考慮到近日債券價格下跌推動美國國債孳息率升至3個月最高水平，市場對通脹遠非暫時性的擔憂正在加劇，令他憂慮供應側瓶頸、工資增長等各種物價壓力，會迫使聯儲局最快在明年9月加息。

Michele指出，6個月前，市場風險在於聯儲局加息會更慢，但現在的風險是，如果通脹壓力證明比聯儲局官員原本預期的更持久，他們會更快加息。他最新預計10年期美債孳息率今年上揚至1.875厘。

他曾準確預言了美債的牛市，在2019年預測美債孳息率將「走向零」。當時10年期國債殖利率仍在2厘，隨後於一年內最低跌至0.5厘。

【9、Switch銷售熱潮退卻 女股神狂沽任天堂470萬股】

日本任天堂將已發售新款Switch OLED，惟科技女股神伍德(Cathie Wood)旗下基金方舟投資(ARK Invest)幾乎沽清所持的任天堂股份。

外媒報道，ARK Invest2月底時持有任天堂逾470萬股股份，佔基金投資組合的1.55%，但自7月以來不斷拋售任天堂的美國預託證券(ADR)，現僅持1,500股，價值約8.2萬美元。

里昂證券分析師Jay Defibaugh表示，Switch銷量放緩，料到2024年3月，營收將會減少一半。

【10、摩通神級分析員：別怕！油價130美元及債息2.5厘也難釀股災】

外國傳媒報道，全球股市近日在債券孳息率和能源價格飆升的情況下偏軟，但有「神級分析員」稱號的摩根大通全球研究聯席主管Marko Kolanovic領導的策略師，給出了令人安心的預測：市場和經濟承受得起高得多的國債孳息率和油價。

紐約期油已經突破每桶75美元，創下2014年以來高位。然而，策略師們指出，從2010年至2015年這段近期歷史來看，美國經濟和消費者在紐約期油平均達100美元的情況下表現還不錯。事實上，他們的模型顯示，經通膨和消費者購買力等因素調整後，油價可能升至130或150美元而不會造成太大麻煩。

與此同時，他們表示，對孳息率上升的擔憂過頭了。由於美國企業盈利能力及股票相對於債券的估值溢價，即使10年期美國國債孳息率達到2.5厘，比當前水平高約1厘，美股也能消化。

Kolanovic及其同事在周三客戶報告中寫道：「除非(美國10年期)孳息率升至2.5到3厘以上，否則我們預計股市不會廣泛下跌，而預計短期內孳息率不會漲這麼多，且並不認為當前能源價格會對經濟產生重大負面影響。」

Kolanovic一直是股市最堅定的好友之一，他建議投資者伴隨經濟從疫情中持續復甦買入風險資產。在華爾街警告聲四起的情況下，這種樂觀顯得格外突出。「我們認為這是最後一波，也是新冠疫情的有效終結」。他重申，更青睞經濟敏感型股票，而不是高估值的科技股和增長型股票。