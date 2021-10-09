致富智庫：《魷魚遊戲》凸顯貧富懸殊　不可忽視6大人生理財哲學

由串流媒體平台Netflix原創的韓劇《魷魚遊戲》，自推出以來深受市場歡迎，連導演黃東赫亦感到驚喜；而在全球熱播下，更帶挈Netflix股價曾創新高。劇集之所以能夠成功跑出，包含很多因素，黃東赫承認10年前這部作品並不受青睞，直到2年前Netflix看中戲內「階級鬥爭」所影射的現實狀況而選擇投資，再加上疫情加劇貧富差距，令作品成功突圍。事實上，劇情內帶出貧窮及欠債問題最令受眾產生共鳴，不想成為悲劇主角，以下6大理財哲學不可不知。

【1、生命冇Take2 免跌入負債人生】

戲內455名「參賽者」(除了編號001外)之所以同場一較高下，他們的共同點都是在「現實」生活中負債纍纍，且難以償還，並已經達至走投無路、生不如死的困局。因此，只好接受「秘密邀請」參與強調「公平」的一系列遊戲，不惜以性命作為賭注，因為每輸掉一個遊戲的代價就是死亡，他們盼望在多個遊戲之中能夠成功擊敗云云對手，成為終極贏家，奪取高達456億元韓圜(約近3億港元)的大額奬金，得以財政解困，重回「現實」。

說到底，若然不想成為下一個參加者，就要與負債劃清界線！大家最好不時檢視自己的收支狀況，凡事量入為出，不要做月光族，更不要養成先使未來錢的壞習慣，避免以債冚債。當發現收入不足以支付開支時，要盡快作出調整，減少支出，並以每月有盈餘用作儲蓄目標，積少成多，再發掘可取的投資方法，去累積財富。

不過，若然因為種種原因而不慎地已經跌入負債危機的話，請先別氣餒！應該保持冷靜，嘗試從不同方面逐一解決各個債務問題，如果認知不足或者能力有限，更可考慮尋找理財專家的協助，重新規劃好個人財務問題，以便重新出發。

【2、審慎理財 小心投資風險】

劇中男主角之一曹尚佑(遊戲編號「218」)與另一位男主角成奇勳(遊戲編號「456」)小時候是鄰居，而曹自小就十分聰明，是街坊眼中的好學生，於大學畢業後，去了證券公司工作，享受着高薪厚職，且外表光鮮，看似成功人士。正當人人萬分羨慕，但實際上，他卻因為投資失利，而背負著巨額債務，最痛心是更瞞着自己母親，將她的資產亦都蝕掉。

誠然穩健的投資可以快速增長財富，但投資產品多元化，有股票、基金、債券、外匯及商品期貨等等，風險亦有高低之別。如果對投資毫無認識，投資前又沒有做好功課，且缺乏專業人士指導下，隨時會損失慘重。

所以在投資之前，務必要做好個人的風險管理，例如因應自己本身的收入、開支、家庭背景及年齡等各項因素，去衡量個人可以承擔的風險，再去選擇適合的投資工具，有需要時，可以去請教理財專家以協助做好風險評估及建議，避免將辛苦賺來的血汗錢化為烏有。

【3、有備無患 宜儲起應急錢】

男主角成奇勳因為公司重組而失去工作，繼而沉迷賭博，在女兒生日那天亦不例外，還偷了母親辛苦賺來的錢去賭。反反覆覆地，結果累積大堆債務之餘，婚姻亦告失敗，撫養女兒不成，唯一的女兒並會跟隨前妻及其現任丈夫遠走美國過新生活，而他則要依賴年邁的母親靠着撿拾過着貧窮的生活。

對於男主角賭博成癮，終日奢望靠賭致富，最終反而因此欠下大量債項，且在完全沒有儲蓄的習慣下，生活更加拮据。

正所謂「今日唔知聽日事」！理財專家指出，如其抱著僥倖的心態過活，不如更加腳踏實地好好工作，再把努力賺回來的工資有效地儲起來，以積穀防饑。此舉除了在緊急情況下可以有後備資金使用，更可將財富一日一日地累積，令自己生活獲得充夠保障。

【4、未雨綢繆 按需要購買保險】

男主角成奇勳年邁的母親因為生病而被送往醫院，但她深知沒有餘錢去支付自己的醫藥費，故拒絕治療，且堅持出院。歸根究底，原來媽媽本身是有購買保險的，但卻遭男主角解約、並將之拿去賭博。此刻，男主角得知全因自己的不是，連累媽媽慘受疾病之苦而選擇放棄醫治，感到相當後悔，最終在男主角參加遊戲期間，媽媽無奈病世。

意外往往就是意料之外，正如病魔的來襲很多時都不會事先張揚，而且醫藥費的多少是依據病情的嚴重性，隨時有可能是天文數字。如果當初男主角沒有將保險解約，至少仍有一定金額的保險金可以應急用作供媽媽治療。由此導出，看似沒有實際需要的保險，在遇到風險時，卻是最有用的保障。故此，大家盡可能餘留適當資金，按個人需要去購買各式各樣的保險，例如危疾保險、住院保險、意外保險及人壽保險等等。

【5、貧富懸殊 積極力爭上游】

去年面對新冠肺炎突襲全球，導致經濟重傷，亦為各行業進行大洗牌，不過貧富懸殊情況仍然嚴重，富人財富或者有所減少，但仍然可以繼續享樂，而窮人則要過着比之前更苦的窮日子。

正如戲中每位參加者，都因為過着如地獄般的生活，為了擺設厄運而不惜以身犯險。譬如男主角曹尚佑苦無出路，已準備好在家中自殺；有一對參加者更是「夫婦」，在其中一個彈珠遊戲中面臨對決，結果夫勝妻輸，丈夫因為未能面對妻子死去，並怪責自己，選擇自行GAME OVER來了結生命而放棄爭奪奬金。

無疑每個人來到世界，都有着不同的身份與地位，好似一間公司由上而下的職位，會有老板、管理層(包括經理、主任、副主任)、資深員工及普通員工等各個級別。若然未能贏在起跑線，何不於自己崗位努力做到最好，再逐步向上爬，只有嘗試過力爭上游，即使結果或未如人意，亦不致換來抱憾終生的苦果。

【6、人生智慧 豐盛生活至重要】

劇中老爺爺吳一男(遊戲編號「001」)自稱腦內有腫瘤，但其實他是「死亡遊戲」的搞手，他在劇中大為感嘆地說出：「你知道身無分文的人跟家財萬貫的人共通點是什麼嗎？就是人生毫無樂趣可言，如果擁有家財萬貫，不管買什麼或吃什麼最終都會變得了無生趣」。

於是乎，他便跟幾個有錢人一同設計玩命遊戲，更「因為旁觀者絕對不可能比身歷其中更為有趣」，最後甚至選擇化身為參賽者之一。直至臨死一刻，仍要與男主角成奇勳，就街上快將被凍死的男途人的命運作口頭賭博。

窮人或許常常將「冇錢就萬萬不能」掛在嘴邊，但更多事實證明，其實「金錢不是萬能」！有錢並不能買到真正的快樂、親情、友情、健康及平安等等，就像該位老爺爺坦言，他只想找回童年時期玩遊戲的快樂，這就是有錢都買不到的美好回憶了。

人生苦短，要活得精彩，並不一定要與金錢掛鈎。人一出身會經歷多個不同階段，無論是求學、工作、以至自組家庭，過程中若果懂得珍惜，凡事感恩，亦可以活得豐盛及滿足，人生智慧不過如此。