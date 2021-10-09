【定存攻略】人民幣定存賺價兼收息？短期利率見4.88厘

人民幣即期匯價周五收市創3個禮拜新高，主要因為市場結匯需求大。現時暢人仔做定期存款就略為「唔抵」，但如果你手頭上有人民幣，不妨考慮做人仔定存。普遍來說，人民幣定存息都高過港元，計清計楚，定存息夠高有望抵消些少匯價差距。

中小型銀行競爭繼續激烈，招商永隆銀行人民幣定期存款6個月特惠年利率高達2.85厘，最高1億元人民幣(下同)，最低5萬元，以5萬元定6個月，料可袋712.5元息，在股市風雨飄搖的時候，計落都算和味。用「一點通」手機App存6個月年利率亦有2.6厘。

客戶經富邦銀行兌換人民幣及同時開立定存戶口，可專享特惠年利率，1星期有8.8厘年息，1個月4.88厘，長存期就不適用了，最低存款金額為10萬港元等值，3,000萬港元封頂，所以古語話「本多終勝」確是沒錯。優惠期暫時去到年底。

如果長遠較不睇好存息息口，想存比較長年期，上海商業銀行以全新資金開立人民幣定期存款戶口，優惠期內做3、6、12個月定期都分別可享2.45厘年利率，最低存款金額10萬元人民幣。而且只適用於客戶於推廣期內透過分行以「全新資金」或「兌換資金」所開立之定期存款。

*以上存息優惠或受條款及細則約束，以各家銀行最新公布為準。