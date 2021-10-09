搶SpaceX生意？FCC將審議波音衛星網絡計劃

美國聯邦通訊委員會(FCC)周五(8日)披露，飛機製造商波音公司(Boeing)遞交的衛星互聯網計劃已進入到投票表決階段。若計劃獲得通過，料將成為太空探索公司SpaceX旗下衛星網絡星鏈(Starklink)、亞馬遜(Amazon)柯伊伯計劃的主要競爭對手。

波音於2017年首次向FCC提交申請，計劃發射和營運147顆人造衛星，該公司使用低地球軌道和高度傾斜的非地球靜止軌道衛星部署V波段星座。據悉，波音希望為美國、波多黎各以及美屬維爾京群島的居民、政府和專業用戶提供寬帶互聯網和通信服務。

2019年，企業家馬斯克旗下的SpaceX試圖游說FCC否決波音的計劃，SpaceX稱波音的計劃對其他系統構成明顯的有害干擾危險，FCC至少應施加適當的條件，以確保波音的計劃不會損害到其他公司的營運。

近年來，從太空提供互聯網接入成為了各大公司爭先恐後進軍的新賽道。亞馬遜的柯伊伯計劃投資逾100億美元，該公司的目標是發射3,236顆衛星，惟預期要到2023年才會開始發射首顆衛星。