曜熊理財：能源基金有力再升

國際油價升幅持續擴大，受天然氣價格急漲影響，油價被進一步拉高，更主要的是供應方面消息，石油輸出國組織及其盟友控制產量導致供應緊張，油價上升動力強勁，能源基金可進一步上揚。

由於冬季可能出現供應短缺，11月交貨的歐洲天然氣供應合同躍升23%，至每兆瓦時117.5歐元，而6個月前僅為18歐元。英國天然氣價格也大幅上漲，最新的價格上漲意味通脹效應可能波及依賴天然氣取暖和發電的經濟體。能源價格飆升是自封鎖放鬆以來能源需求迅速增長，加上政府採取措施減少對高污染煤炭的依賴的結果，給歐洲各國政府和政策制定者帶來壓力。

油價有可能漲至每桶100至120美元，以及10年期美國國債孳息率升至2.5厘的局面。最近幾周，石油和天然氣價格飆升。與此同時，由於通脹不斷上升以及對美國可能出現債務違約的擔憂，美國國債收益率周三(6日)觸及4個月高點。

不過，市場可以消化到每桶油價在100至120美元，過去2010到2015年記錄顯示油價在低息水平是100美元。在過去1個月內，利率可能上升對股市造成了打擊，短期市場能夠消化更高的利率，能源基金看高一線。

曜熊理財策略董事馬煒喬