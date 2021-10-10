陳樂怡：創科銷售增長動力維持　宜分注吸納

外圍消息略有改善，但中國經濟仍有隱憂。外媒引述消息報道，美國總統拜登與中國國家主席習近平將於年底視像會面，元首級溝通帶來市場憧憬。美國債務上限危機短期消除，共和黨願意讓步，但通脹壓力升溫，美國10年期國債收益率居高不下。

中國連環拳確保煤炭及電力供應，但第3季經濟數據已成定局，目前視乎能否盡量減少對第4季的負面影響。10月中出爐的第3季GDP料會明顯轉弱。據WIND綜合預測，第3季GDP增長將會放緩至5.8%，第2季增長為7.9%。市場靜候人行出招，短線而言，A股假期後復市表現成關鍵，恒指主要阻力位25,000點。

另外，香港施政報告於土地、房屋政策傾重中長期發展，未見進取的短期措施，因此本港地產股的短期疑慮得以解除，發展商推盤節奏可回復正常。然而，2022年特首及立法會換屆，有機會為房屋政策帶來不確定性。因此，預期板塊僅為短線反彈，但估值仍會維持較大折讓。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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