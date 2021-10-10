內地樓市「金九銀十」不再　二手成交寥寥可數

內地樓市「金九銀十」旺季連續兩年失蹤！有代理數據顯示，繼9月成交大跌，大部分城市在10月長假期成交量都是多年最低。一線城市二手樓成交寥寥可數，其中深圳在長假中僅錄4宗二手成交，涉及面積僅351平方米。至於往年出現的長假三、四線返鄉置業潮，在2021年10月長假期間亦無出現，反而加速打折現像開始明顯出現。

中國指數研究院數據CREIS也顯示，10月首7日重點監測城市新建商品住宅成交面積，較去年同期下降33%，購房者置業意願不足，市場情緒延續9月觀望態勢。其中，一線城市成交規模按年基本持平，二、三、四線代表城市降幅均超四成。

另外，據58安居客房產研究院指出，各重點監測城市於10月首7日的新樓成交量為8,309套，面積合共92.44萬平方米，較去年同期下跌19%。僅北京、深圳、福州及濟南4個城市的成交量有所上升，其餘11市均錄得下跌，跌幅由4%至80%不等，以泰安、莆田、大連的表現最差。一線城市方面，北京的成交量為1,482套，按年增1.21倍；上海成交725套，按年減少46%；廣州成交712套，按年減10%；深圳成交1,081套，按年增1.63倍。