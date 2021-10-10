葉尚志：中軟國際可趁低吸納　上望目標20元

港股在本周出現先跌後回穩的行情，恒指曾一度創出23,681點的新低，其後出現逼空彈升，美國債務上限問題有望獲得解決，是引發跌後反彈的消息。然而，美國國債息率目前仍高企不下，尤其是債務上限解除後意味美國政府將會多發債，相信情況依然是困擾市場的因素。另一方面，內地A股在十一長假後復市走勢，能否扭轉長假前的回整態勢，相信也會是影響港股走勢的關鍵。

中軟國際宣布配股集資約20億元，所得款項將用於研發和併購來進一步提升技術能力，以及打造鴻蒙軟硬件產品和解決方案，致力成為鴻蒙生態的領跑者，相信將更有利於公司的未來發展。事實上，該公司作為華為的軟件合作商，在華為於6月初發布了鴻蒙操作系統HarmonyOS 2時，消息就刺激其股價站上了高一級的台階，而當時的起步點在10元水平。建議可於12.5元以下繼續買入，目標維持看20元，止蝕位為10元。

第一上海首席策略師葉尚志