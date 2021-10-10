郭家耀：新世界發展前景樂觀

期內香港物業合同銷售為424億元，超越集團訂立的200億元目標，截至6月底，香港未入帳之應佔物業合約銷售收入中，35.9億元及248億元將分別於2022及2023年度入帳。集團將分階段推出多個大型項目，包括西九龍永康街寫字樓項目，黃竹坑港鐡站上蓋「港島南岸」第5期發展項目，以及參與組成財團發展的3個九龍東啓德跑道區住宅項目。政府施政報告提出發展新界北成都會中心，新世界在該區擁有大量農地土儲，釋放價值將相當可觀。

內地物業發展方面，新世界中國營運總部落戶廣州，帶動自身和關聯產業、人才、技術和資金等資源，加速企業本地化，加深合作和融合，加强決策執行力，加快項目推進和轉化。期內内地整體物業合同銷售面積約70.2萬平方米，總銷售金額202億元人民幣，平均價格超過每平方米3.4萬元人民幣，貢獻主要來自大灣區的住宅項目如廣州逸彩庭園、廣州嶺南新世界、廣州廣匯尊府、深圳太子灣•灣璽及瀋陽新世界花園等。截至6月底，集團內地未入帳之物業合同銷售總收入約146億元人民幣，其中124億元人民幣將於2022年度入帳及21.8億元人民幣將於2023年度入帳。

投資物業方面，香港物業投資收入及分部業績各按年增長10%及31%，主因Victoria Dockside維港文化匯及K11 ATELIER King’s Road之整體出租率穩步提升。內地物業投資收入達18.6億元，上升6%，投資物業組合內主要項目的整體出租率表現穩健。受惠於内地消費復甦趨勢強勁及K11的獨特品牌優勢，分別位於上海、武漢、廣州、瀋陽、天津5座城市的6個K11購物藝術中心銷售額較去年上升65%。預計至2026年度時，K11的足跡將遍布大中華地區的10個重點城市，合共40個項目，總樓面面積達292.6萬平方米。隨着全國各地的K11項目逐漸落成和開幕，集團的經常性租金收入將持續提升，為業務表現提供穩定增長動力。

新世界財務表現穩健，淨負債比率由2020年6月底的41.6%，降至35.6%，整體融資成本從 2020年度的4.05%降至2.76%，加上手頭可動用資金約1,186億元，為未來業務發展做好準備，前景值得樂觀。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(本人沒持有上述股份)