內地大限電源自煤電博弈？學者斥政府能源政策失衡

中國9月下旬突發式大限電，有學者認為是一場「體現中國電力系統利益相關者複雜博弈」，背後原因是政府能源政策失衡，既涉及煤炭因限產政策，供應急降，也與行政干預壓低電價有關。加上地方政府急於交出能耗雙控成績單，最終引爆這場限電危機。

上海交通大學金融學院教授陳欣在內地媒體撰文，指第一輪限電自5月開始，只有雲南、廣東等部分南方省份，引發工業企業限產；第二輪限電於9月開始，波及全國大量省市，影響居民生活和城市運作，乃至引發安全生產事故。

陳直言，全國性大限電的根本原因是佔電力供應70%以上的煤電產出不足所致，煤炭行業長期實施供給改革，導致9月28日動力煤期貨合約價飆每噸1,300人民幣，較實際市場價格高出很多。他指出，截至2020年底，內地累計退出煤礦約5,500處，將煤礦數量減少至4,700處以下，淘汰超過每年10億噸的落後產能。2021年上半年，全國生產原煤19.5億噸，按年增長6.4%，但煤炭行業的產能利用率僅72.8%。可見供給面改革是煤炭產能難釋放，煤價高漲的主因。

同時，中央行政干預壓低電價，2020年一般工商業電價繼續下降5%。陳認為，政府對市場化電力交易的改革以及確保工商業平均電價只降不升的要求，使得煤電企業在博弈中處於不利地位。這些政策重新分配行業利益，影響相關電力企業的盈利與價值。另外，能耗雙控達標考核，對地方政府亦構成壓力，造成一些省份直接對高耗能、高碳排放等雙高行業「開刀」，對企業運行帶來巨大衝擊。

陳續稱，煤電是內地最重要的電力來源，短期內難以被新能源取代，但政策先後對煤炭行業和煤電行業實施供給面進行改革，打亂市場的天然周期。加上中美之間的博弈，內地大舉發展電動汽車、5G、大數據等新興產業，沿海企業接單又上揚，用電量暴增，以致很難僅透過大量進口去解決煤炭的供應問題。