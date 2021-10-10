鄺紫珊：就業好轉　消費股值得關注

全球多個主要國家疫情漸趨緩和，就業市場亦有改善，民眾收入也有提升。全球主要國家就業市場出現明顯好轉，預期可帶動個人消費動力，並將持續增加，其中預期美國及中國的消費增長可大幅提高逾五成。

事實上，購買力上升不僅體現在日常用品，民眾對奢侈品牌的購買意欲也同步大增，在配合第四季度的消息旺季，預期有關消費及高端奢侈品牌類股份將可繼續看好。

有調查數據顯示，隨着工資水平提升及儲蓄比率增加，將加大消費開支水平，帶動奢侈品的購買力，由於多國已經開始陸續對民眾活動解封，報復式消費已可以預期，好像中國、美國，以及法國等民眾對奢侈品的消費意願，其增長幅度分別達43%、33%及25%。

自疫情爆發以來，不少高端精品品牌的實體門市均受影響，紛紛加快投入精品電商銷售渠道，改變以往奢侈品牌專注實體店銷售的經營模式，而在疫情期間民眾也開始習慣網上購買奢侈商品。

自十月開始，全球有不少消費節日來臨，促進整體消費力度的增長，包括內地的十一長假，萬聖節、雙十一光棍節、網購星期一、感恩節、黑色星期五購物節、聖誕節，以及明年1月新年假期消費、2月的中國農曆春節等，故銷售數字也是可以預期。

近期消費類股經過調整，估值大都回調至均值附近，預期疫情緩和後可得以恢復，消費股將可能成為其中最具中長期配置價值的投資標的。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊