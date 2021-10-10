富蘭克林鄧普頓：內地收緊監管屬長期舉措

在去年疫情爆發早期，由於對新冠肺炎疫情的有力控制、有效率的貨幣和財政政策調節，以及有韌性的出口增長，中國股市去年的表現迅速超越了全球其他股市。但中國股市在今年失去了動力，目前表現落後於全球股市。中國收緊監管是其中一個原因，收緊貨幣政策是今年的非利好消息。同時，由於中國決策者將注意力轉向「共同富裕」的目標，一連串的負面監管消息影響全球市場。

監管機構開始把焦點對準大型科技數據，私立教育等行業。許多此類監管措施不太可能短期內結束，因為它們實現了中國政府部分的長期戰略願景。中國政府從1953年開始制訂5年社會經濟規劃，目前正在實施第14個5年(2021至2025年)規劃。最近的50項監管行動，包括從反壟斷到數據違規及綠色發展——類似西方經濟體的環境、社會和管治(ESG)工作。

在未來10年人口老化加劇的情況下，中國不會大幅提升生產力。但是，中國仍然會堅持以實效為本，促進共同富裕目標。即使市場波動加劇，亦不會改變中國連串監管及干預行動。

除了新的監管行動，隨着變種病毒在中國蔓延，中國目前正在應對新一輪新冠肺炎疫情的挑戰，並為中國經濟前景帶來隱憂。雖然中國的宏觀環境存在着一些不利因素，而這些因素今年明顯打擊了中國股市，但市場已漸漸消化了一些政策預期的負面影響。總括而言，宏觀因素令投資者對中國股市需持謹慎態度。

富蘭克林鄧普頓