抗通脹與救經濟邊樣行先？各國央行陷入兩難

自2008年金融海嘯後，全球都依賴寬鬆貨幣政策去應對不明朗的經濟前景，在新冠肺炎大流行後更推向頂鋒。然而，面對通脹加速升溫，無了期的寬鬆政策或變成經濟砒霜。要在疫後復甦及通脹上升中取得平衡，不少國家正處於兩難局面。

外媒報道，隨着通脹日漸加劇，尤其是能源及食品等生活必需品，美國聯儲局有機會在11月開始收緊寬鬆政策，第一步會是縮減買債規模。而在聯儲局開始退市前，挪威、巴西、墨西哥、南韓及新西蘭等國的央行，已經開透過加息去遏抑通脹。明顯地，已有許多央行開始從因應去年新冠疫情爆發而推出的緊急刺激方案中撤退。意味基於供應鏈緊張、原材料價格飆升、封鎖後的需求、持續的刺激措施及勞動力短缺，使得近期的通脹問題較各國央行預期來得更長。

然而，經濟增長放緩令各國央行在執行貨幣政策時，面臨更複雜的環境。有意見指出，經濟將會出現輕微的滯脹，將會使各國央行應該優先考慮應對哪些風險時，陷入決策困境。透過緊縮貨幣政策來壓低通脹，會增加經濟壓力；若試圖刺激需求，又可能會進一步推高物價。

而能源價格不斷上揚，對於通脹前景產生一定的影響力。能源價格要傳導至整體經濟會出現一定的延遲性，短期高油價不一定會立即反映在物價上，但油價如果長期上漲，必然引發全面的物價上揚。若通脹持續，將會推翻聯儲局官員對通脹只是「暫時性」的判斷，恐讓他們在進行緊縮貨幣政策時，會較原先計劃更為激進。