施羅德：新興市場債券轉勢在望

經濟增長步伐放緩為溫和收緊政策鋪路，而新興市場當地貨幣債券的價值亦逐漸顯得吸引。因應通脹升溫，新興市場央行已多次宣布加息。這對債券而言並不是甚麼好消息。由於通脹似乎仍將持續，預料再次加息在所難免。然而，隨着經濟增長動力逐步消退，央行推行溫和緊縮政策的可行性亦將增加。

此外，新興市場當地貨幣債券年內的平均孳息率已上升近100點子。新興市場債券已接近加息幅度逐步收窄、孳息率變得吸引的轉捩點。與此同時，各國的風險不盡相同，而且仍將是關鍵考慮因素。

近日，俄羅斯宣布加息25點子至6.75厘，意外地低於市場預期的50點子。雖然此舉所釋放的信息屬鷹派，市場卻鮮有地對新興市場央行進取性略減的政策方向照單全收。俄羅斯率先就通脹表態。自今年2月份以來，當地央行累計加息幅度已達250點子，加上以往建立的信譽，為當地提供有利因素。雖然通脹仍然維持在7%，遠高於4%的目標水平，市場顯然對可見未來的前景向好感到樂觀。在10年期債券孳息率趨向7%之際，資產的價值亦在逐步浮現。

墨西哥先後在6月份及8月份加息25點子，出乎市場預期，因此有望成為繼俄羅斯之後第二個在加息方面轉趨溫和的國家。市場普遍對當地將加息100點子的預期似乎太高。

不過，在秘魯及智利的加息周期當中，利率調整勢將超越上述幅度，而哥倫比亞央行亦似乎明顯較孳息率曲線落後。巴西在加息方面態度較為進取，但在起始名義利率僅為2厘的基礎上，近日通脹升溫意味着當地央行本該更積極地上調利率。糧食及通脹壓力消退等外部因素改善對這些國家最為有利。

在經濟增長較慢的亞洲，利率會穩定維持在較低水平，但相對已發展市場仍將具備一定吸引力。

施羅德投資管理新興市場債券策略環球主管James Barrineau