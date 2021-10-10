陳鳳珠：新能源車銷售勢續向好

內地股市因十一長假期休市，在欠缺A股及北水的支持下，港股曾失守24,000點關口，並創下年內新低23,681點水平。其後《施政報告》出台，消除市場對本港房地產發展商前景的憂慮，而全球正增加天然氣及原油供應，以紓緩資源不足的情況，料投資氣氛或逐漸好轉。

不過，內地部分汽車經銷商出現供應緊張情況，由於金九銀十為汽車的傳統銷售旺季，但今年汽車供應因晶片短缺而較為緊張，因此即使需求存在或未能推動整體汽車銷情顯著做好。

內地晶片製造的原材料及設備均來自海外，近年內地受到美國出口管制，導致晶片技術發展受影響。近日內地首條單晶納米銅智能加工生產線投產。單晶納米銅為集成電路半導體封裝的關鍵材料，以前內地的半導體主要材料為進口貴金屬，而今次內地可以銅材來替代，有助降低成本，亦可打破國外的封鎖，未來或可穩定晶片的供應。目前單晶納米銅主要應用於通信、汽車、醫療領域的晶片上，料對內地科技發展有重大支持。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)