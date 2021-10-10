【星期一‧炒啲乜】中美對話藏暗湧？港股25000關受考驗...

美國國會早前通過臨時上調債務上限，違約危機風險暫緩，但9月非農就業人口僅增加19.4萬個，遠遜預期，市場擔心將拖慢聯儲局「收水」步伐，美股三大指數上周五(8日)收市偏軟。本周摩根士丹利、摩通及花旗等幾家大型銀行將公布第三季財報，業內人士憂慮公司放榜前美股或出現較大幅度的回調。

至於中美雙方恢復通電，中方最新就取消加徵關稅及制裁展開交涉，料勢必掀起另一番角力，投資者要留意兩國關係如何影響全球政經走勢。

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