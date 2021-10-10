能源危機！法興大淡友：美國似2008年夏天　冧市快到了

綜合媒體報道，法興著名大淡友、經常警告美股會大冧的Albert Edwards認為，能源價格攀升和債券孳息率上升，可能觸發一場「完全意想不到的」衰退。他預計美國10年期國債孳息率將從目前的1.5厘，上升到2.25厘，若真的如此，可能會見證一場科技股大熊市！

他又提到，能源價格不斷飆升，加上央行開始收緊貨幣政策，皆讓人感覺恍如回到2008年的7月。他警告，通脹長期存在的威脅愈來愈近，促使世界各地的央行開始了緊縮周期，有的已經啟動了加息進程，例如挪威和新西蘭；有的威脅明年加息，例如英國；有的即將開始縮減量化寬鬆，例如美國和歐元區。

考慮到通脹加劇以及美聯儲收緊政策，他認為債券孳息率將繼續走高，金融環境將更加緊張。10年期美國國債孳息率將可能達到2至2.25厘。

他又說，如果美國30年期國債孳息率從目前的2.1厘，上升到2.4厘，科技股價格將下跌15%左右。如果美國10年期國債孳息率從目前的1.5厘，上升到2.25厘，可能會見證一場科技股大熊市！

他建議股票投資者仔細考慮，能源價格攀升和債券孳息率上升觸發一場「完全意想不到的」衰退的可能性，因為這可能是投資者面臨的最大風險。