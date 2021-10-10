債息見1.6厘！最大對沖基金慌稱：央行只能縱容通脹

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)首席投資總監Bob Prince表示，通脹持續高企，全球央行在不傷害經濟復甦勢頭的情況下很難與之抗衡。

他指出，美國聯儲局的「通脹暫時論」很可能將遭到挑戰，因為價格壓力是來自經濟復甦造成的高需求和資源緊缺，由此引發的通脹很難被修正。除非聯儲局「大動干戈」，但這樣做會使得金融市場承壓，這恰恰是當局不想看到的局面。

Bob Prince指出，面對這樣的兩難困境，央行們最普遍的決定將是縱容通脹，畢竟本來也做不了太多事情。

事實上，美國10年期國債孳息率在上周五一度觸及近四個月高點1.6厘，這也是衡量通脹預期的市場指標之一。在能源危機「震央」歐洲，十年期德國平衡通脹率躥升至2013年後高點1.68厘，而有機會最快年內加息的英國國債孳息率也攀升至兩年多的新高。

Bob Prince的最新言論同時反映他的觀點逆轉，在今年6月時他曾反對將目前的狀況上世紀70年代的「大通脹」時期相提並論。不過他指出，現在的狀況愈來愈像當時的原油危機，OPEC限產導致原油價格和通脹飆升，回過頭來看加息並不會帶來原油產量的增加。