沙田星凱‧堤岸推2號價單　折實售價638萬起

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸周日(10日)公布推出2號價單，涉及134伙，包括33伙一房戶、48伙兩房戶及53伙三房戶，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由638.8萬至2,352.8萬元，折實呎價16,053元至24,964元。項目首兩張價單合共推出402伙單位，其折實平均呎價19,678元。

資料顯示，該盤首張價單推出268伙，折實平均呎價18,888元。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，由於是次推出單位主要為中高層，扣除景觀樓層因素後，屬原價加推，其中2號價單中，1座9樓H室，實用面積568方呎，折實售價911.8萬元，折實呎價16,053元，較1號價單中，相同面積、高一層的1座10樓H室，折實售價917.1萬元，折實呎價16,146元價錢相若。

而2號價單中，3座23樓C室，實用面積945方呎，折實呎價21,419元，與上一張價單中高一層、相同面積的3座26樓C室(項目不設24樓、25樓為庇護層)，折實呎價21,581元價錢相若。

楊氏續指，入票者中主要來自新界，佔55%，其餘30%及15%來自九龍及港島，而60%有意買入單位自住，40%則有意購入單位作長線投資。項目將按市場反應決定加推安排，最快周內上載首份銷售安排。