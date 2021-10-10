內地印發《國家標準化發展綱要》　提升綜合競爭力

國務院最新印發的《國家標準化發展綱要》提到，目標在2025年實現標準供給由政府主導向政府與市場並重轉變，標準運用由產業與貿易為主向經濟社會全域轉變；標準化工作由國內驅動向國內國際相互促進轉變；標準化發展由數量規模型向質量效益型轉變；標準化更加有效推動國家綜合競爭力提升，促進經濟社會高質量發展。

《綱要》指，要在人工智能、量子信息、生物技術等領域，開展標準化研究。在兩化融合、新一代信息技術、大數據、區塊鏈、衞生健康、新能源、新材料等應用前景廣闊的技術領域，同步部署技術研發、標準研製與產業推廣，加快新技術產業化步伐；研究制定智能船舶、高鐵、新能源汽車、智能網聯汽車和機械人等領域關鍵技術標準，推動產業變革；另要適時制定和完善生物醫學研究、分子育種、無人駕駛等領域技術安全相關標準，提陞技術領域安全風險管理水平。

《綱要》提到，要建立健全碳達峰、碳中和標準。加快節能標準更新升級，抓緊修訂一批能耗限額、產品設備能效強制性國家標準，提升重點產品能耗限額要求，擴大能耗限額標準覆蓋範圍，完善能源核算、檢測認證、評估、審計等配套標準；加快完善地區、行業、企業、產品等碳排放核查核算標準；制定重點行業和產品溫室氣體排放標準，完善低碳產品標準標識制度；完善可再生能源標準，研究制定生態碳匯、碳捕集利用與封存標準；實施碳達峰、碳中和標準化提升工程。

此外，要增強產業鏈供應鏈穩定性和產業綜合競爭力。圍繞生產、分配、流通、消費，加快關鍵環節、關鍵領域、關鍵產品的技術攻關和標準研製應用，提升產業核心競爭力；發揮關鍵技術標準在產業協同、技術協作中的紐帶和驅動作用，實施標準化助力重點產業穩鏈工程，促進產業鏈上下游標準有效銜接，提升產業鏈供應鏈現代化水平；加強核心基礎零部件、先進基礎工藝、關鍵基礎材料與產業技術基礎標準建設，加大基礎通用標準研製應用力度；開展數據庫等方面標準攻關，提升標準設計水平，制定安全可靠、國際先進的通用技術標準。