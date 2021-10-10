能源危機！別賴俄羅斯　是歐洲自作孽？

綜合媒體報道，歐洲主流輿論紛紛將缺乏天然氣的「鑊」甩給俄羅斯，認為今年歐洲氣荒主要是俄羅斯「有意」做成，紛紛呼籲俄羅斯增賣天然氣。

然而，數據顯示，今年以來歐洲的天然氣庫存一直低於過去5年平均水平，並且一路下滑，這才是「元兇」。在去年冬天之前，歐洲的天然氣庫存多達1,069太瓦時，為歷史第二高水平。不過，冬季結束時卻只剩下323太瓦時，處於3年最低水平。美國的情況也類似，只是冬季能源消耗沒有那麼多，年初天然氣庫存略低於歷史平均水平。

再者，挪威最大的天然氣生產商，也是歐洲第2大天然氣供應商Equinor，今年特別「不落力」。該公司最大的氣田，也是歐洲最大的氣田Hammerfest LNG廠從去年10月起停產，預期到2022年3月才能復產，對歐洲供應是重大損失。Equinor天然氣產量今年按年增長4%，遠低於俄羅斯出口增長17.4%。

此外，歐洲今年快速推進減碳政策，歐洲碳排放期貨大漲，導致工業棄用煤炭，轉向天然氣替代，又進一步增加了天然氣需求。

以上這些因素，對歐洲今年能源基本面的影響，遠大於俄羅斯的因素。