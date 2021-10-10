「早餐通脹」即將來襲？燕麥期貨創歷史新高

綜合媒體報道，美國芝加哥商品交易所(CME)的燕麥期貨交易價格創下有紀錄以來的歷史新高，而加拿大燕麥田的產量降至11年以來最低水平。作為全球最大的燕麥出口國，加拿大將其大部分燕麥運往其最大的消費國——美國。

因此，市場恐「早餐通脹」即將來襲！農業商品研究和Oatinformation網站的主管Randy Strychar表示，美國最受歡迎的麥圈(Cheerios)完全由燕麥製成，這種成分是無可替代的，「你不可能用大麥做Cheerio」。

世界上最大的燕麥牛奶公司Oatly正在加拿大、波羅的海周邊及其他國家採購燕麥，以緩解價格飆升。而北美較小的燕麥奶生產商，可能會被迫提高價格。

除了小麥外，由於霜凍天氣在夏季席捲了巴西的產糖地區，對甘蔗形成了破壞，使得由於持續乾旱導致的欠收情況進一步加劇，推動糖價創下4年新高。分析警告，這正在迫使市場提高另一種早餐食品——甜甜圈的價格。

Cheerios和Nature Valley燕麥棒的製造商通用磨坊(General Mills)，以及燕麥片的製造商桂格(Quaker Oats)等，皆未宣布提高其燕麥產品的售價，但分析人士認為，漲價潮可能很快就會到來。