內地限電！製造業陰霾難散　經濟增速恐受礙

天災人禍令全球供應鏈問題惡化，踏入第四季，資源供需錯配問題凸顯，全球更醞釀一場大型能源危機！其中，中國各省近日頻頻祭出限電令，不止工廠生產受阻，居民生活亦大感不便。分析認為，限電除了影響製造業之外，亦會抑壓消費活動，加上近日內房債務危機發酵，供應鏈緊張問題又未見緩解，勢將加劇內地經濟的短期壓力。

瑞聯銀行亞洲高級經濟師Carlos Casanova接受東網訪問時指，內地9月官方製造業採購經理指數（PMI）跌至49.6，已重陷收縮區間，為去年疫情以來首次，主因是電力供應不足而導致的限產措施。如無意外，接下來數月的製造業數據會繼續令人失望。另方面，限電措施也不利於內需消費，因為在缺電情況下外出會十分不便，就連升降機也無法使用，對消費必然會產生負面影響，當中尤其要關注民用停電會否蔓延至消費大省廣東地區。

不少人把電力短缺歸咎於內地的環保政策目標，惟Casanova認為「供求失衡」才是限電潮出現的主因。他解釋指，過去多年來，每逢冬季前後，內地都會出現大小規模不一的限電潮。換言之，限電並不是「新常態」，最近一次是在去年底發生，不用為此感到驚奇。他解釋，供應鏈受衝擊，煤炭供應緊張、動力煤（發電用煤）價格高漲令發電廠無法正常營運、停止入口澳洲煤等多項因素疊加下，才導致了停電危機。

事實上，資料顯示，8月中旬內地動力煤現貨價才在每公噸760元人民幣水平，近日卻飆至高見1,975元人民幣的歷史新高，累升逾1.5倍。

他形容，今次限電只能算是「小危機」（Mini-Crisis），不會產生長遠效應，影響力也不及恒大債務危機。他預期明年第二季內地經濟活動有望正常化，故維持2022年內地經濟增長5%的目標不變。至於要如何解決缺電危機，則要從問題源頭－供求層面着手，例如放寬煤礦生產限額，以及實施電力定價改革，讓電價合理上漲。

不過，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）表示，內地正面臨太多結構性改變，尤其是內地要快速控制碳排放，電價補貼政策亦受到煤價影響，增添執行難度，對內地而言會是相當大挑戰，最終亦會反映在經濟增長上。

她表示，最大的問題是內地實行電價補貼政策，以致需求端未能反應真實情況，供需兩端差距愈發擴大。惟如果倣效同樣進行能源轉型的歐洲，以市場需求提價，則會造成通脹問題。

該行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，在中澳之間的地緣政治摩擦下，相信內地對進口澳洲煤的禁令仍會持續；另一主要煤炭來源國印尼近日亦已限制當地30家煤企出口，以保障本土供應。他續指，第二產業（工業）於8月佔內地整體耗電量約67%，意味限電令的主要影響仍集中於工業，當中又以金屬、化學及其他原材料板塊為最大輸家。

另邊廂，短期內煤礦企業將受惠煤價上揚而成為贏家；中長線的受惠者則是綠色能源，以反映內地的「碳中和」能源趨勢。

●經濟增速恐損失逾1個百分點

突如其來的限電猶如「掉轉槍頭」衝擊當地經濟，不少大行預期，這將打擊內地第三及四季國內生產總值（GDP）增速，損失甚或超過一個百分點。

巴克萊銀行稱，內地以降低經濟對能源的依賴為目標，意味限電將持續至明年。若嚴格執行，今年經濟增長率可能遠低於市場預期的6%。

高盛則指出，限電措施影響內地逾40%工業用電，料經濟將面臨巨大下行壓力，所以同時下調內地第三及四季的按季及按年GDP預測。按季方面，該行將第三季GDP預測，由原先看升1.3%修訂至零增長；第四季則由8.5%下調至6%。至於第三、四季及全年經濟按年預測，則分別由5.1%、4.1%及8.2%，降至4.8%、3.2%及7.8%。

此外，花旗亦將內地明年經濟增長預測由5.5%降至4.9%，又料增長壓力或引發部分政策放鬆，包括明年減息0.25厘，並有可能提早於今年10月下調存款準備金率，幅度料為0.5個百分點。

曾任國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家、現任中金經濟學家的彭文生則分析，限電限產對第三及四季經濟增速的影響介乎0.1至0.15個百分點。

早前野村證券首席中國經濟學家陸挺表示，市場低估了限電對經濟的影響，並將第三季GDP增長預測由5.1%下調至4.7%，第四季則由4.4%降至3%，全年增速則由8.2%降至7.7%。另大行摩根士丹利預料，內地第四季經濟增長將萎縮一個百分點。

●iPhone 13料遲一個月 聖誕「捱貴貨」

限電令下不少廠商均叫苦連天，更直指限電令連同歐洲天然氣短缺，以及貨櫃運費飛升，將令全球供應斷鏈，嚴重影響11、12月的感恩節及聖誕購物旺季。

當中新iPhone的交貨期率先受影響。綜合內媒及外電報道，由於部分蘋果零件供應商受限電令影響，令iPhone 13的供應、出貨時間或須延遲一個月。據報蘋果公司（Apple Inc.）已要求非限電地區的工廠提高產能，或在恢復正常供電後加班生產。

至於市民今年聖誕冀預先添置聖誕樹，亦有機會要「捱貴貨」甚至失望而回，皆因目前全球有逾80%的塑膠聖誕樹及裝飾品均都來自廣東省。惟9月底多間汕頭塑膠製品廠均遭要求「開一停六」，加上運輸成本大升，部分美零售商已上調聖誕樹的價格20至25%，從而彌補運輸成本上升的情況。