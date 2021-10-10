颱風吹襲無阻入市意欲　一手樓周末售出約90伙

●上水尚宜開售個半鐘沽清全數30個單位

大鴻輝興業的上水單幢新盤尚宜，周六(9日)受8號颱風影響延期至周日(10日)發售。發展商指，該盤盡推的30伙單位，在90分鐘內成功全數沽清。

資料顯示，項目早前公布價單，涵蓋開放式至一房戶，實用面積138至259方呎，折實售價由242.88萬至512.42萬元，折實呎價15,986至20,750元，折實平均呎價約18,454元。

●日出康城沽44伙 套現近7億元

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10原定周六(9日)推售以價單發售158伙單位，受8號颱風影響延期至周日(10日)發售。該盤於今日(10日)沽出44伙，套現約6.8億元。

發展商指，項目由今年年初至今5次銷售，一共售出722伙，佔全盤893伙逾80%，套現近83億元，成績理想。

資料顯示，是次推售中有158伙以價單形式發售，戶型涵蓋兩房至四房，另有25伙海景四房戶以招標形式出售。

●沙田星凱‧堤岸推2號價單 折實售價638萬起

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸周日(10日)公布推出2號價單，涉及134伙，包括33伙一房戶、48伙兩房戶及53伙三房戶，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由638.8萬至2,352.8萬元，折實呎價16,053元至24,964元。首兩張價單合共推出402伙單位，其折實平均呎價19,678元。

資料顯示，該盤首張價單推出268伙，折實平均呎價18,888元。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，由於是次推出單位主要為中高層，扣除景觀樓層因素後，屬原價加推，其中2號價單中，1座9樓H室，實用面積568方呎，折實售價911.8萬元，折實呎價16,053元，較1號價單中，相同面積、高一層的1座10樓H室，折實售價917.1萬元，折實呎價16,146元價錢相若。

而2號價單中，3座23樓C室，實用面積945方呎，折實呎價21,419元，與上一張價單中高一層、相同面積的3座26樓C室 (不設24樓、25樓為庇護層)，折實呎價21,581元價錢相若。

楊氏續指，入票者中主要來自新界，佔55%，其餘30%及15%來自九龍及港島，而60%有意買入單位自住，40%則有意購入單位作長線投資。項目將按市場反應決定加推安排，最快周內上載首份銷售安排。

●美聯：尚宜今售30伙料即日沽清 北區客佔9成

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，受天氣影響延期一天發售的上水尚宜，周日(10日)全數推出30伙單位，該行客戶出席情況踴躍，出席率超過8成，相信所有單位可即日沽清。本月一手市場熱鬧，加上樓市政策趨明朗，預料10月一手成交量可錄逾2,000宗水平。

布少明指，項目盡享交通優勢，鄰近鐵路及公共交通匯處，附近民生配套齊備，加上入場費極具競爭力，故吸引用家及投資者興趣。該行客戶由區內客主導，近9成，用家比例佔約5成；客戶當中又以年青買家居多，佔整體約8成。

他續稱，施政報告大力推動新界北發展，對樓市起刺激作用，而本月亦有多個新盤應市，一手成交量料按月升至逾2,000宗水平。而二手方面，近日不少買家睇好後市發展，率先入市置業，預料本月成交量亦回升至約4,500宗。

●中原：尚宜價位具競爭力 料3小時內可售罄

上水尚宜周日(10日)首輪銷售，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，尚宜開價吸引，屬現時市場罕有200餘萬元新樓供應，銷情已有一定保證，加上新一份施政報告提及新界北都會區新發展，加強了今日出席客戶信心，更為實在，今日出席率高見八成，項目近現樓階段，今日出席客戶中，約七成為同區用家。雖然昨日(9日)8號風球，銷售延後至今日(10日)，但相信亦無阻今日銷情，料開售3小時內全數單位可沽清。

10月份一手成交暫錄超過200宗，月內火炭新盤即將開售，施政報告後亦消除買家疑慮，近日成交明顯加快，料10月一手成交可達2,000宗。

●康城MARINI沽170個住客車位套現逾3.6億元

會德豐地產旗下多個項目周日(10日)錄得成交。其中將軍澳日出康城的MARINI有車位成交記錄，該項目首輪銷售沽出80個車位，套現1.71億元，第二輪銷售賣出90個車位，套現1.979億元。兩輪車位銷售合共套現3.689億元。

至於同系鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS周日(10日)售出6伙，套現7,526.1萬元。包括第2座22樓B室，屬三房一套間隔，實用面積899方呎，成交價2,139.8萬元，呎價約23,802元。另一售出單位為第5座25樓E室，屬兩房間隔，實用面積459方呎，連215方呎天台，成交價1,125.9萬元，呎價約24,529元。

●信和置業旗下錄5成交 最高呎價約2.6萬元

而位於旺角ONE SOHO沽出1伙，單位為22樓A6室，實用面積298方呎，以770萬元售出，呎價約25,840元。

另同系的觀塘凱滙亦售出2伙，包括第1座6樓H室，實用面積758方呎，連135方呎平台，以1,918.92萬元售出，呎價約25,315元。至於第2座36樓H室，實用面積717方呎，以1,653.08萬元售出，呎價約23,055元。

●西南九龍匯璽III售出2伙 四房套呎價40033元

●柏傲莊III公布拆卸重建後累錄63宗終止買賣

據成交紀錄冊資料顯示，上述成交金額最高為項目1A座15樓B室，6月時以2,333萬元售出，其後9月1日曾更改售價為2,277.1萬元。以單位實用面積998方呎計，當時成交呎價約22,817元。

該盤自公布拆卸重建後，已累錄63宗同類個案。

發展商早前已公布賠償方案，買家可自由選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，均可以獲得額外津貼及利息補償，而取消交易的買家可獲定額賠償，有關金額會按買家當時已付的樓價、付款方式及首期等計算。