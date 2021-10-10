沙田帝堡城放盤一周　獲810萬元承接

二手業主減價吸客，沙田帝堡城兩房單位，放盤1星期，減價30萬元，獲買家以810萬元承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●南區貝沙灣6期7座高層A室，實用面積約1,119方呎，套三房間隔及工人套房，享海景，以3,500萬元連車位易手，實用呎價約31,278元，新買家屬於用家，鍾情單位附有特高樓底入市。

●北角半山寶馬臺高層K室，實用面積約718方呎，套三房間隔，以1,328萬元成交，實用呎價約18,496元，原業主早於1998年8月購入，當時作價322萬元，持貨23年至今轉售，帳面獲利1,006萬元，單位期內升值逾3.1倍。

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九龍區

●清麗苑居屋清麗苑G座高層4室，實用面積約426方呎，兩房間隔，享公園景，已補價自由市場成交價560萬元，實用呎價約13,146元，新買家為同區分支家庭上車客，原業主於2017年6月以350萬元買入，持貨4年多，帳面獲利210萬元，單位升值約60%。

●奧運站凱帆軒2座高層D室，兩房間隔，望海景，實用面積約455方呎，以約18,000元放租10日後，吸引同區客洽詢，雙方議價後減價1,200元，以16,800元租出，實用呎租約36.9元，新租客為金融界人士，睇樓兩次即決定承租。

●紅磡啟岸入伙兩個月，市場累錄約160宗租賃成交，包括中層A6室，實用面積約269方呎，一房間隔，享都市景，以13,800元租出，實用呎租約51元，業主於2019年以520萬元一手買入，現租出單位，租金回報約3.2厘。

●土瓜灣欣榮花園3座中低層A室，實用面積約607方呎，兩房間隔，放盤10日即獲有興趣外區客承接，原先放盤叫價895萬元，僅輕微議價5萬，成交價890萬元，實用呎價約14,662元，原業主於1997年4月以418.6萬元購入，轉手帳面獲利471.4萬元，升值約1.13倍。

●牛池灣威豪花園2座高層H室，實用面積約435方呎，兩房間隔，原先開價750萬元，減價12萬元或約1.6%，以738萬元易手，實用呎價約16,966元。

●啟德OASIS KAI TAK第1座中層B室，三房間隔，實用面積約699方呎，以約28,000元放租三星期，即吸引外區客洽詢，最終以26,800元租出，實用呎租約38.3元，新租客為家庭客，睇樓1次即決定承租。

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新界區

●沙田帝堡城6座低層E室，實用面積547方呎，兩房間隔，原先叫價840萬元，放盤1星期，獲買家以810萬元承接，實用呎價約14,808元，原業主早於1998年8月購入上址，當時作價235.1萬元，持貨23年至今沽售，帳面獲利574.9萬元，期內升值約2.4倍。

●馬鞍山中心2座中層B室，實用面積約364方呎，兩房間隔，開價約700萬元，議價後以680萬元易手，實用呎價約18,681元，原業主於2001年以154萬元購入，持貨20年帳面獲利約526萬元離場，單位升值約3.4倍。

●馬鞍山翠擁華庭10座高層C室，實用面積約770方呎，三房連儲物室間隔，望山景，原先開價988萬元，放盤1星期，以986萬元獲買家承接，實用呎價約12,805元。

●將軍澳領都7座左翼低層C室，實用面積約730方呎，套三房連儲物室間隔，望山景，以953萬元易手，實用呎價約13,055元，新買家是本區換樓客，施政報告出台後，感樓市會向上，與業主經過多日洽談後，於凌晨1點入市。

●青衣灝景灣9座中層C室，實用面積約498方呎，兩房間隔，望海景，新近以18,000元獲承租，實用呎租約36元，屋苑現時約有42個單位放租，最低入場月租由17,000元起。

●屯門美基樓低層K室，實用面積約374方呎，兩房間隔，月租叫價10,500元，放盤不久便吸引一對夫婦洽租，議價後以9,800元租出，實用呎租26.2元，業主於2019年以180萬元買入單位。

●元朗映御2座低層H室，單位實用面積約385方呎，一房間隔，望深圳景，原先叫價620萬元，經議價後減價14萬元或約2.3%，新近以606萬元易手，實用呎價約15,740元。

●大埔嵐山6座高層F室，實用面積約844方呎，套三房間隔，望山景，原先開價980萬元，放盤10個月，累減82萬元，減幅8.4%，獲用家以898萬元承接，實用呎價約10,640元。

●火炭駿景園5座高層A室，三房間隔，望山景，實用面積約676方呎，以25,000放租兩日，即吸引同區客洽詢，議價後減租1,000元，以約24,000元租出，實用呎租約35.5元，新租客為區內夫婦，睇樓1次即決定承租。