東方日報B1：內地限電　能源政策失衡惹禍　世界工廠地位動搖

全球供應鏈問題惡化，踏入第四季，資源供需錯配問題凸顯，全球更醞釀一場大型能源危機！其中，中國各省近日祭出限電令，不止工廠生產受阻，居民生活亦大感不便。分析認為，限電除了影響製造業之外，亦會抑壓消費活動，加上近日內房債務危機發酵，供應鏈緊張問題又未見緩解，勢將加劇內地經濟的短期壓力。

瑞聯銀行亞洲高級經濟師Carlos Casanova接受本報訪問時指，內地9月官方製造業採購經理指數(PMI)跌至49.6，已重陷收縮區間，為去年疫情以來首次，主因是電力供應不足而導致的限產措施。如無意外，接下來數月的製造業數據會繼續令人失望。

Casanova認為「供求失衡」是限電潮出現的主因。他解釋，過去多年來，每逢冬季前後，內地都會出現大小規模不一的限電潮，最近一次是在去年底發生。他指，供應鏈受衝擊、煤炭供應緊張、動力煤(發電用煤)價格高漲令發電廠無法正常營運、停止入口澳洲煤等多項因素疊加下，導致了停電危機。

事實上，資料顯示，8月中旬內地動力煤現貨價才在每公噸760元人民幣水平，近日卻飆至高見1,975元人民幣的歷史新高，累升逾1.5倍。

不過，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞(Alicia Garcia Herrero)表示，內地面臨太多結構性改變，尤其是內地要快速控制碳排放，電價補貼政策亦受到煤價影響，增添執行難度，對內地而言會是相當大挑戰，最終亦會反映在經濟增長上。

她稱，最大問題是內地實行電價補貼政策，以致需求端未能反映真實情況，供需兩端差距愈發擴大。惟如果倣效同樣進行能源轉型的歐洲，以市場需求提價，則會造成通脹問題。

該行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，在中澳之間的地緣政治摩擦下，相信內地對進口澳洲煤的禁令仍會持續；另一主要煤炭來源國印尼近日亦已限制當地30家煤企出口，以保障本土供應。

香港中文大學經濟學系副教授、劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量分析，內地城鎮化持續及製造業佔GDP比重仍高達30%，導致用電長期求過於供，而一向依賴使用煤電亦是致命傷，皆因在「去產能」及禁進口澳洲煤炭下，影響了煤電供應。

他又建議內地宜及早建立「煤儲備」，並着手向全國所有省份的工商用電加電費，一改由國家統一電費的傳統，才能解決問題。

中國爆發電荒，不僅影響民生、製造業等各大領域，更威脅季內歐美市場節日旺季供貨。分析認為，是次引發電荒的原因包括內地能源政策長期失衡、煤炭因限產而影響供應，亦與行政干預壓低電價有關。加上次季東南亞疫情嚴峻，不少訂單轉回內地生產，工廠用電量增加，最終祭出限電令。電荒無可避免拖累末季內地經濟增長速度，中資股佔比重的港股近期走勢積弱，豈非無因？

內地近期強調「能耗雙控」，同時遇上煤價高企打擊發電廠運作意欲，加上用電量屢闖高峰，導致全國電力供應短缺。就以廣東省為例，近期就要求廠商執行「開二停五」(即開工兩日、停工5日)的方案，以解燃「煤」之急。

不少大行預期限電將打擊內地國內生產總值(GDP)增速。當中，巴克萊銀行稱，內地以降低經濟對能源的依賴為目標，意味限電將持續至明年。若嚴格執行，今年經濟增長率可能遠低於市場預期的6%。

高盛則指出，限電措施影響內地逾40%工業用電，料經濟將面臨巨大下行壓力，所以同時下調內地第三及四季的按季及按年GDP預測。按季方面，該行將第三季GDP預測，由原先看升1.3%修訂至零增長；第四季則由8.5%下調至6%。

花旗亦將內地明年經濟增長預測由5.5%降至4.9%，又料增長壓力或引發部分政策放鬆，包括明年減息0.25厘，並有可能提早於今年10月下調存款準備金率，幅度料為0.5個百分點。

曾任國際貨幣基金組織(IMF)首席經濟學家、現任中金經濟學家的彭文生則分析，限電限產對第三及四季經濟增速的影響介乎0.1至0.15個百分點。

早前野村證券首席中國經濟學家陸挺表示，市場低估了限電對經濟的影響，並將第三季GDP增長預測由5.1%下調至4.7%，第四季則由4.4%降至3%，全年增速則由8.2%降至7.7%。另摩根士丹利預料，內地第四季經濟增長將萎縮一個百分點。

限電令下，不少廠商均叫苦連天，更直指限電令連同歐洲天然氣短缺，以及貨櫃運費飛升，將令全球供應斷鏈，嚴重影響11、12月的感恩節及聖誕購物旺季。

綜合內媒及外電報道，由於部分蘋果公司(Apple Inc.)的零件供應商受限電令影響，令iPhone 13、出貨時間或須延遲一個月。

至於市民今年聖誕冀預先添置聖誕樹，亦或要「捱貴貨」，皆因目前全球有逾80%的塑膠聖誕樹及裝飾品均都來自廣東省，部分美零售商已上調聖誕樹的價格20至25%。

有分析指，內地作為「世界工廠」，一向是廉價生產基地，但今次事件提高了工業產品的製造成本，甚或意味全球化時代正式結束，重塑全球供應鏈，不排除部分廠商或外資企業將撤出中國，轉至其他地區設廠。