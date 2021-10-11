道指期貨跌過百點　紐油升逾1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報94.13；港匯見7.7837；離岸人民幣(CNH)報6.4435；美元兌日圓處112.27；歐元企1.1568，英鎊報1.3615。金價報1,754.94美元。布油報82.78美元，紐油處79.89美元。比特幣報5.48萬美元。道指期貨跌110點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水130點。

●道指收報34,746點，跌8點或0.03%；標指收報4,391點，跌8點或0.19%；納指收報14,579點，跌74點或0.51%。

●美國9月非農就業人口增加19.4萬個，預期50萬個，8月則為23.5萬個。另美國9月失業率4.8%，預期5.1%，8月時為5.2%。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報25,090點，升253點或1.01%。

●即月恒生指數夜期收報25,023點，升199點，高水185點，成交16,338張。

●經合組織(OECD)上周五(8日)宣布，全球136個國家已就15%的全球最低企業稅率達成一致。

●外媒引述知情人士稱，在中國加強對公司赴海外上市的監管之際，中國人工智能(AI)晶片創業公司地平線(Horizon Robotics)正考慮將可能在美國進行的首次公開招股(IPO)轉移到香港。

●戴琪與劉鶴視像對話，中國促美方取消徵稅及制裁。

●紐約11月期油收報每桶79.35美元，升1.05美元或1.34%，全周計累升約4.6%；布蘭特12月期油收報每桶82.39美元，升44美仙或0.53%。

●紐約12月期金收報每安士1,757.4美元，跌0.1%，全周計累跌約1美元。

●英國富時100指數收報7,095點，升17點或0.25%；法國CAC指數收報6,559點，跌40點或0.61%；德國DAX指數收報15,206點，跌44點或0.29%。

●外媒上周五(8日)引述知情人士消息報道，太空探索科技公司aceX已與新、舊投資者達成協議，公司內部人士將以每股560美元價格出售價值高達7.55億美元的股票，該筆交易將使SpaceX估值達到1,003億美元，成為罕見的百角獸(Centicorn)公司。