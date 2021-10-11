陳政深：第四季港股或先試底再回穩

港股上周反彈逾1%，恒指各871點，創三周收市新高。指數暫時企於24,837點，即24,600點及24,800點之上，整體投資氣氛似乎不俗，主要受惠市場憧景中美關係在雙方高級官員會面後兩國關係有所改善，以及國內限電與內房債務問題有所紓緩有關。此外，美國債務上限死線延遲至12月上旬，亦都有利股市。

不過投資者心內清楚，中美雙方官員在中立國瑞士會面，在分歧上基本上並無寸進；國務院常務會議容許市場交易電價上下浮動範圍擴至不逾20%，未來難免拉動物價，從而衍生新難題；內房債方面，據統計，目前有評級的美元內房債當中，只有29%屬投資評級，未來或是潛在炸彈；債務上限更是短期內必須解決之事。走勢上，參考周線圖，恒指七月向下突破以來，雖然陰比陽少，但持續呈一浪低於一浪，如果周線未可突破25,500點的阻力，後市或再見去年九月23,000點的低位。

然而，第四季下旬，投資市場又未必如此悲觀，一切還看美聯儲的貨幣政策取向；市場普遍相信，美聯儲會在年底前啟動收水，但如果就業以至經濟數據持續反覆，則反映復甦步伐仍存在暗湧。美國上周公布的非農業新增職位僅得19.4萬個，是1月以來的最小增幅，亦都遠遠差過市場預期的50萬個，再加上美聯儲主席鮑威爾不斷強調，美國通脹僅屬暫時性，似有為延續其寬鬆貨幣政策鋪路之意，若真如此，美股調整或屆此告終，從而帶動整體投資市場。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)