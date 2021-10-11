瑞銀：亞洲經濟重啟具投資價值

新冠疫情相關的風險或許已然下降，但投資者開始面對中國增長動能放緩、強監管舉措以及美國聯儲局削減購債計劃漸行漸近等壓力。隨着復甦持續了一段時間，市場也開始擔心還有多少上行空間，近期中國數據不如預期再加上其他地區增長降溫，更加深了這種憂慮。不過，亞洲地區疫苗接種廣泛推進，中國支持增長的政策承諾以及企業獲利增長前景仍然穩健，應令投資者感到安心。

除此之外，相較於MSCI全球指數，MSCI亞洲(日本除外)估值仍然具吸引力，中國高收益房企債的波動應不至於蔓延。同時，有關可持續發展和科技的長期增長主題仍在持續上行。總體而言，對亞洲風險資產普遍持看好觀點，但必須精挑細選。聚焦受益於經濟重啟進程和受政策支持的行業和市場。因此依然青睞「亞洲重啟和再通脹」主題、中國的綠色科技、網絡安全和5G行業，同時看好台灣和馬來西亞。另外，全球投資組合中也繼續看好日本。

亞洲經濟周期將走向何方？亞洲正逐漸走出最近一波新冠肺炎疫情的高峰(除了菲律賓和新加坡以外)。預計亞洲大部分地區將陸續重新開放，經濟也將從第四季起重返復甦軌道。繼上半年的亮眼表現後，亞洲經濟增長逐漸放緩。尤其是中國下半年經濟增長可能將大幅放緩至5%以下。中國在疫情防控上的清零政策令投資和消費承壓，第四季經濟活動面臨下行風險。亞洲其他地區的經濟增長也開始放緩，這部分源於復甦進程受挫，但隨着經濟逐步重啟，增長率(中國除外)應會繼續高於趨勢水準。

好消息是，隨着中國的政策轉向支持增長且亞洲其他央行繼續提供支持，依然預計中國(高於8%)和亞洲的全年GDP增速將保持強勁。當然，這在很大程度上仍取決於疫情形勢。為實現「共同富裕」的願景，中國政府提出了構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排。政策將聚焦於前兩個分配階段，也就是擴大中產階層並透過稅收和財政轉移支付來促進社會平等。

自2月份達到高點以來，中國的新經濟行業已下跌40%。如此急劇的跌幅引發投資者疑慮：市場何時見底？鑑於促進「共同富裕」的相關措施以及依照現有和潛在監管變化所做的營運調整，下調了該行業近期和中期的企業獲利預測。在基準情景下，該行業的估值可能從當前水準進一步下跌5%，以反映企業獲利前景下調；而在下行情景中，跌幅可能超過15%。但這並不意味着不存在任何機會。

亞洲投資者是否應擔憂美國聯儲局縮減購債？對投資者而言，關鍵問題在於哪些亞洲貨幣對美國利率走高最為敏感，本地區信貸風險見頂是否勝過美債收益率上漲的影響，以及利率走高對亞洲企業獲利增長有何影響。美國聯儲局料將提前(而不是延遲)開始縮減購債規模。全球最主要的央行開始削減寬鬆力度，將對亞洲金融市場產生影響。

在聯儲局上次於2013年開始縮減購債時，亞洲風險資產在宣布決定和實際實施時都作出反應。不過，此次投資者的反應不會那麼劇烈，主要由於聯儲局已明確表示將循序漸進，以減輕負面影響；其次，相較於2013年，目前外國投資者的倉位較輕，企業獲利增長更強勁，各經濟體的國際收支也更穩健；第三，近期亞洲債市和股市已出現回跌，這應會限制下行空間。

對投資者而言，需要了解的關鍵問題在於哪些亞洲貨幣對美國利率走高最為敏感，本地區的信貸風險是否將見頂，並勝過美債收益率上漲的影響，以及利率走高對企業獲利增長有何影響。

過去一個月以來，亞洲(日本除外)股票市場相對持平。中國監管舉措使得波動率居高不下，但經濟重啟仍在繼續推進，且部分重要市場放鬆了出行限制。能源、公用事業以及材料類股跑贏大盤，而醫療保健和可選消費落後。亞洲(日本除外)股票將能繼續上行，就算美國升息，不預期2013年退出恐慌將會重演。不過，美國長期利率將在未來3至6個月內走升。

歷史來看，美國利率緩升對亞洲(日本除外)股票並不一定是利空。過去10年內，當10年期美債收益率上升幅度分別在10個基點以內，以及10至30個基點時，亞太區分別錄得平均每月漲幅1.7%以及1.6%。不過，利率陡然走升將是需要監測的風險，特別是對經常帳為赤字的市場而言(比如菲律賓，也是不看好的市場)。

亞洲(日本除外)股票至明年6月的回報率在高個位數，強勁的企業獲利增長和相對具吸引力的估值能提供支撐。在亞太區經濟持續復甦下，維持未來3至6個月內看好再通脹和經濟重啟受益者的觀點，並依然青睞優質周期類股中的部分龍頭企業。

精選再通脹受益股，金融、材料和工業類股應能受益於企業獲利穩健增長且估值相對具吸引力。優質周期類股中的龍頭企業。本地區估值合理的互聯網平臺頭部企業的上行空間具吸引力。結構性主題，例如亞洲訂閱經濟中的龍頭企業、亞洲新經濟領軍企業、中國綠色科技和5G供應鏈。

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室