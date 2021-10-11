潘梓生：油價續飆引發滯脹擔憂

油價在上周經歷過山車行情，從創下疫情後新高的每桶79.78美元於24小時內迅速回落至74.97美元，因俄羅斯總統普京表示願意增產天然氣及傳出美國將釋放戰略石油儲備。不過其後美國表示無意釋放石油儲備，油價應聲反彈並大幅回升至79美元以上，單日轉向幅度超過5%，走勢急促令好淡雙殺。

現時油市場是否嚴重供不應求是個疑問，首先原油庫存按周增加超過200萬桶，市場原先預期是減少30萬桶，另外從日曆價差可見，油價現貨高水持續於0.35美元之間徘徊，反映現貨並未有出現異常緊張，因此油價急升理據並不足夠，但正正反映投機性需求是推升油價的主要因素。

現時油價升至技術上的關鍵阻力即80美元水平，在市場欠缺突破誘因下應當先行整固，整固區間應約在76至80美元之間。但值得留意的是，若油價短期突破80美元，可能引發更多技術性買盤追入原油。油價續急升將必定影響通脹水平，加上現時疫情後風險市場已大幅反彈，提前反映疫情後的經濟復甦。若通脹再進一步急升，反而令經濟終端需求減少，拖慢經濟復甦步伐，並將引發市場進一步對滯脹的擔憂。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生