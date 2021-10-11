沈振盈：港股短線仍未許樂觀

美股反彈了3天，而港股亦順勢重回24,800點水平，是否意味着港股短期見底？相信情況仍未可以樂觀。美股之反彈，主要是因為債務上限的問題得以紓緩，但並不是解決。兩黨同意將債務上限問題，拖延至12月才決定，意味着美國的違約或停擺，有望順延兩個月。

但問題始終要解決，而今次的通過並沒有解決問題，只是延期進行而已。美股雖然因為這樣的原因，很興奮地反彈了3日，但反彈過後又如何呢？而且，美國10年長債孳息率進一步上升，反映美債的弱勢未止，仍然被沽售。若然美債孳息率升勢持續，美股在反彈過後的走勢，仍然堪虞。

若以玄學角度，本周市況仍然反覆，反彈力度不足，不要有太樂觀的期望。日子方面仍然是向淡為主，投資者要有心理準備。

本周每日的股市走勢預測：

周一(壬辰日)：天干屬水地支屬土，土剋水之局，市況呈淡勢

周二(癸巳日)：天干屬水地支屬火，水火交戰之局，弱勢依然

周三(甲午日)：天干屬木地支屬火，木生火之局，略作反彈

周四(乙未日)：休市

周五(丙申日)：天干屬火地支屬金，火剋金之局，略作反彈

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)