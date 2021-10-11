港股漲逾500點　美團飆8%　騰訊直逼500元

受科網股帶動，港股連日反彈，恒生指數飆逾500點，高見25,363點。國企指數漲220點，重上9,000點大關；科技指數升170點或2.7%，至6,380點，繼續跑贏大市，主板成交超過200億港元。

美團被市監局罰款逾34億元人民幣，市場解讀為「罰款可解決監管問題」，消除不明朗因素，資金重新流入科網股。美團股價飆逾8%；阿里巴巴連升4日，再飆6.5%，是表現最佳兩集藍籌；騰訊漲近3%，逼近500元大關；京東集團升4.6%；重上310元；小米集團升1.6%。另外，快手及嗶哩嗶哩齊漲逾4%。

金融股合力推高大市，招商銀行飆6.1%；中國平安升3.3%；中國人壽升3%；滙豐控股升2.2%；建設銀行升近1%。不過友邦保險逆市跌1.2%。

煤價高企帶動煤炭股做好，中國神華漲3%；兗州煤業升2.5%；中煤能源升2.2%。三桶油亦保持強勢，股價升1.1%至1.5%。

聯想集團宣布回歸內地科創板上市數日後即打退堂鼓，股價裂口急挫逾15%，至兩個月低位。

【09:20】港股重上兩萬五關 美團飆逾5% 滙豐逼近45元

美國9月非農就業數據遠遜預期，或拖慢聯儲局「收水」步伐，港股開市重上兩萬五關。恒生指數飆323點或1.3%，報25,161點；國企指數高開123點或1.4%，報8,898點；科技指數升96點或1.56%，報6,303點。

大型科網股繼續反彈，被市監局罰款逾34億人民幣的美團飆5.4%；阿里巴巴升4.8%；騰訊升2.2%；京東集團升2.9%；小米集團升0.7%。市場解讀為「罰款可解決反壟斷問題」，消除不明朗因素，資金重新流入科網股。

滙豐控股升勢持續，高開1.5%報44.5港元，逼近45元關。中國平安升1.7%。友邦保險、建設銀行及香港交易所無起跌。