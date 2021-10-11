【產經直播】恒指上望幾多點？
2021年10月11日 10:04
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港股在過去兩個交易日累彈871點，升勢可否持續？美國10年期國債孳息持續抽高，上周五(8日)觸及近4個月高位1.6厘，恐不利股市，投資者要小心提防？惟美國上月的非農新增職位僅增19.4萬，遠低於市場預期，可憧憬聯儲局減慢收水步伐？
中海油(00883)美國預託證券(ADR)年初遭紐交所退市後，紐交所上周五維持退市決定，撤銷中海油ADR上市，消息對該公司股價影響有幾大？
市監局就美團(03690)網絡餐飲外賣平台「二選一」壟斷行為﹐處罰34.42億元人民幣，即公司去年境內收入的3%。今次的處罰金額對美團「濕濕碎」？當局監管陰霾已消除？
另一隻科網巨企阿里巴巴(09988)自上周創上市新低後，持續反彈，股價累積不少升幅，上望空間仲有幾大？
至於騰訊(00700)亦有新消息，旗下《英雄聯盟手遊》於內地公測，市場期望該手遊可成為騰訊在內地的遊戲增長動力之一，對公司前景幫助有幾大？不過有大行不約而同削騰訊目標價，投資者要留神？
另外，債息抽高，個別金融股做好，滙控(00005)連續抽升多日，有咩部署策略？
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