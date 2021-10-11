【產經直播】恒指上望幾多點？

港股在過去兩個交易日累彈871點，升勢可否持續？美國10年期國債孳息持續抽高，上周五(8日)觸及近4個月高位1.6厘，恐不利股市，投資者要小心提防？惟美國上月的非農新增職位僅增19.4萬，遠低於市場預期，可憧憬聯儲局減慢收水步伐？

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