重啟經濟變走難？越南民工返鄉避疫　工廠復產無期

越南政府解除胡志明市與周遭地區的防疫封城措施，原意是盡快重啟經濟，加速復甦。不料一眾農民工在開關後，便蜂湧逃離新冠肺炎疫情最嚴重的南部工業區，返鄉避疫。越南政府估計，這場「農民工大出逃」的規模可能超過200萬人。

外媒引述一名農民工表示，由於看到很多人死於新冠肺炎，除了恐懼之外，他們幾乎一無所有。因此一有機會就返回西寧省，鄰近柬埔寨邊界的家鄉。

越南近年發展成中國以外，亞洲另一個消費品主要生產基地，由Adidas運動鞋、三星電子智能手機，以至沃爾瑪的家具，都有來自越南的工廠。根據美國服裝鞋類協會，越南是美國第二大服飾和鞋類供應商，僅次於中國。在美中貿易戰期間，越南的重要性變得更高，因為製造業都紛紛遷往越南躲避關稅。

然而，農民工返鄉避疫，令工廠嚴重缺乏工人，即使有廠商提高薪金福利，懇求工人回廠生產，政府更提供交通運輸津貼，都未能打動工人們。有分析員坦言，未知越南工廠還要多少時間才可增產，但估計單單是Nike，出廠的運動鞋就會減少1.8億雙。而Nike亦面對現實，近日下調了銷售預測，主要受越南供應商停產影響。他預期，生產不足的情況將持續到明年第一季，可能要到2022年中才會回復正常。