【瑞通推介】恒指彈上兩萬五　資金反手撈熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國9月新增非農職位遠遜預期，道指上周五(8日)收報34,746點，跌8點。恒指上周五收報24,837點，升136點或0.6%。周一(11日)早段升逾500點，重上25,300點，暫錄3連升。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入約410萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾7,700萬元，反映投資者對後市好淡分歧。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價23,400至23,499點，而熊證街貨重貨區為收回價25,200至25,299點。

美團遭市場監管總局罰款34.42億元人民幣，大行指調查結果消除不明朗因素，股價周一早段高開5.5%後升幅擴大，最多升8.6%，高見278元，至接近3個月高位，技術上升穿10天線(260元)。上周五美團好倉淨流入近1,600萬元，淡倉則有近2,600萬元淨流出。周一早段股價急升，資金傾向反手做淡。

阿里巴巴上周五以全日高位155.5元收市，揚5.6%，是表現最佳藍籌。股份在成交逐步增加下連升3個交易日，期間累漲14.9%，先後收復10天和20天線。內地市場監管總局對美團「二選一」壟斷行為作出行政處罰，阿里巴巴旗下餓了麼表示，堅決支持相關行政部門對外賣行業公平競爭和長期健康發展的監管和指導，也將以此為鑒，堅決不從事「二選一」行為，堅持依法合規經營，自覺維護外賣行業公平良性的競爭環境。另外，阿里巴巴旗下電商平台App淘特上線「微信掃碼付」功能，目前部分用戶開放測試，「雙11」前完全開放。阿里巴巴周一早段再飆逾7%，逼近168元。超過3,100萬元在上周五淨流出其好倉，淡倉則有約70萬元淨流入。

快手上周五較其他大型科技股落後，逆市下挫2.9%收市，報83.75元，失守10天線。在今年全球首次公開招股(IPO)的公司中，快手股價從歷史高位回落的跌幅最大，達80%。此外，早前國務院印發綱要要求網絡直播等對未成年人設時間管理。快手周一早段一度回升逾6%，曾升至89元。上周五分別有逾420萬元和逾60萬元淨流入其好倉和淡倉。

中遠海控發盈喜，預計第三季盈利約304.9億元人民幣，首3季盈利約675.9億元人民幣，按年增長約16.5倍。股份上周五曾下挫逾8%至10.46元，及後逐步收復失地，全日微升0.4%，收報11.44元。周一早段曾升逾4%，高位逼近12元，惟其後由升轉跌，由即市高位倒跌8%，考驗11元關口之支持力。分別有近200萬元和逾60萬元在上周五淨流入其好倉和淡倉。

線上醫療股阿里健康是上周五表現第二佳藍籌，收漲4.4%於11.36元，重越10天線，周一早段上漲近3%，升抵11.7元，重越20天線，暫錄3連升。上周五有逾30萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有逾10萬元淨流入。

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