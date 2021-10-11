李偉傑：恒指短線阻力在25400點　美團挑戰290元

受科網股帶動，港股周一(11日)升超過500點。大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑指，港股上周由一年低位持續回升，市場憧憬人行本月或降準，加上中美關係似有改善，且大型科網股近期見反彈，市場預期內地國策有鬆綁迹象，均利好市場氣氛。不過，恒指由低位反彈不少，短線阻力在50天線約25,400點水平，除非有更多利好消息支持，才有望突破，下方支持則在10天線約24,400點。