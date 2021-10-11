李偉傑：恒指短線阻力在25400點 美團挑戰290元
2021年10月11日 11:00
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受科網股帶動，港股周一(11日)升超過500點。大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑指，港股上周由一年低位持續回升，市場憧憬人行本月或降準，加上中美關係似有改善，且大型科網股近期見反彈，市場預期內地國策有鬆綁迹象，均利好市場氣氛。不過，恒指由低位反彈不少，短線阻力在50天線約25,400點水平，除非有更多利好消息支持，才有望突破，下方支持則在10天線約24,400點。
踏入第四季，資金持續流入科網股，美團(03690)因涉「二選一」壟斷行為，遭內地市監總局處罰逾34億元人民幣，但股價不跌反升。李表示，在不明朗因素消除下，對美團股價正面幫助，後市可望上試250天線約290港元水平。至於騰訊(00700)股價早前已見喘定，短期有望挑戰100天線約520元附近。至於相對落後的阿里巴巴(09988)仍有空間反彈，有機上試180元樓上。
美債息持續上升，對國際金融股有利，滙豐控股(00005)上周累升7%。李認為後市仍要觀望美國聯儲局「收水」甚至加息進程，在現時仍未有確切時間表下，國際金融股或難有動力再上，有貨在手可繼續持有，未有貨的投資者可待調整至42至43元再考慮。